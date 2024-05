Serowe roladki z ciasta francuskiego. W kwadrans uraczysz gości wytrawną przekąską

Opracowanie Martyna Bednarczyk

We Francji sporą popularnością cieszą się upieczone prostokąty z ciasta francuskiego, które z wierzchu obficie posypuje się cukrem. Gotowy płat ciasta w prosty sposób zamienimy w liczne przekąski. Idealnie nadaje się zarówno do dań słodkich, jak i wytrawnych. Nie tylko w Paryżu, ale także wielu polskich miastach z lubością zajadamy się kruchymi croissantami, które idealnie smakują z filiżanką aromatycznej kawy. Masz ochotę wypróbować ciasto francuskie na słono? Połącz je z tartym żółtym serem, by przygotować wyborne ślimaczki.