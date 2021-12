Dzień bez bielizny. Początki historii

Na sylwestra przypada dzień bez bielizny. Zachęca on nie tylko do pozbycia się stanika czy majtek, ale także do refleksji nad ich noszeniem, konsekwencjami zdrowotnymi czy zapoznania się z historią tych części naszej garderoby.

Historia damskiej bielizny sięga czasów starożytnych, kiedy to dbające o urodę Egipcjanki zaczęły nosić dodatkową tuniką spełniającą funkcje bieliźniane. Z kolei Rzymianki i Greczynki owijały biust pasami tkaniny.



Dzień bez bielizny Historia majtek

Nie myślano jednak o zasłanianiu dolnych partii ciała. Taki rodzaj stroju kojarzył się z tzw. calzoni, czyli czymś na kształt majtek, co było noszone przez weneckie kurtyzany. Uważano zatem, że zasłanianie części intymnych wzmacnia pożądanie.



Prawdziwe zmiany zaszły dopiero pod koniec średniowiecza. Wtedy bowiem pojawił się gorset. Natomiast dla francuskiej królowej Katarzyna Medycejskiej w XVI wieku zaczęto szyć pierwsze pantalony, początkowo sięgające kolan.



Majtki przypominające te dzisiejsze zaczęły się pojawiać dopiero od około 1928 roku, kiedy nastąpiła moda na krótkie sukienki oraz uprawianie sportu. Prawdziwy wysyp rodzajów majtek z kolei nastąpił w latach 80. Powstały figi, następnie stringi - w różnych kolorach i z różnych tkanin.

Dzień bez bielizny. Historia biustonosza

Na XIX wiek przypadł szczyt popularności gorsetów. Kobiety nosiły coraz ciaśniejsze górne części garderoby, które powodowały tworzenie się nienaturalnie szczupłej talii. Lekarze zaczęli zwracać uwagę na to, jak niezdrowe jest to dla ciała.



Z początkiem kolejnego stulecia zaczęły pojawiać się prototypy pierwszych biustonoszy, mniej lub bardziej wygodnych. Po II wojnie światowej natomiast tworzono coraz to nowsze modele, takie jak push-upy czy bardotki.



Dzień bez bielizny. Chodzenie bez majtek

Jeśli chodzi o zdrowie, to istnieją zarówno zalety jak i wady chodzenia bez majtek. Plusem jest mniejsze ryzyko grzybicy pochwy oraz mniejsza potliwość, która skutkuje redukcją nieprzyjemnego zapachu. Pojawia się jednak ryzyko podrażnienia narządów płciowych.

W nocy z kolei noszenie majtek nie jest wskazane. Wietrzenie miejsc intymnych podczas spania powoduje mniejszą produkcję bakterii. Co więcej, może pozytywnie przyczynić się do zmniejszenia ilości upławów.



Dzień bez bielizny. Chodzenie bez stanika

Co do chodzenia bez biustonosza sprawa jest bardziej skomplikowana. Wiele bowiem zależy od rozmiaru piersi, jak również ich kształtu. Panie z mniejszym, nieobwisłym biustem mogą pozwolić sobie na nienoszenie stanika - nie chodzi to o względy estetyczne, lecz zdrowotne.



Przy większych, bardziej obwisłych piersiach pojawiają się kwestie związane z ich przyleganiem do ciała. W związku z tym jest ryzyko otarć czy infekcji bakteryjnych w okolicach stykających się miejsc na skórze. Jeśli zaś chodzi o spanie to zalecane jest ściągnięcie biustonosza.

