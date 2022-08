Sok z cytryny to prawdziwy eliksir piękna, który możesz przyrządzić samodzielnie w domu. Jest prosty w przygotowaniu oraz łatwy w zastosowaniu. Efekty pozytywnie cię zaskoczą!

Spis treści: 01 Eliksir piękna domowej roboty - sok z cytryny

02 Sok z cytryny na blizny i przebarwienia

03 Sok z cytryny usunie martwy naskórek i trądzik

04 Sok z cytryny - domowy sposób na rozjaśnianie włosów

05 Sok z cytryny na łupież

06 Sok z cytryny bazą dla odżywczej maseczki

Eliksir piękna domowej roboty - sok z cytryny

Sok z cytryny posiada wiele przydatnych właściwości. Tymi najprzydatniejszymi w sferze urody są zdecydowanie działanie przeciwbakteryjne oraz regeneracyjne. Sok z cytryny można stosować jako tonik - przemywać nim codziennie twarz - lub przygotować na jego bazie maseczkę. Dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów, flawonoidów oraz fitohormonów, sok z cytryny pomoże zachować lub przywrócić zdrowy wygląd skóry oraz włosów.

Sok z cytryny na blizny i przebarwienia

Sok z cytryny pomoże przede wszystkim na blizny i przebarwienia. Zawarty w nim kwas cytrynowy doskonale radzi sobie z takimi problemami. Przemywaj twarz codziennie rano i wieczorem tonikiem z soku z cytryny, aby pozbyć się blizn pozapalnych. Do jego przygotowania będzie ci potrzebna woda i pół cytryny. Do szklanki przegotowanej wody wyciśnij sok z połowy owocu, wymieszaj i odstaw na pół godziny. Następnie zamocz wacik kosmetyczny i przemyj twarz. Tak przygotowany tonik należy przechowywać w lodówce - jeśli pozostawisz go w szklance, nie powinien być trzymany dłużej niż przez 3 dni, przelany do buteleczki lub flakonika z nakrętką może pozostać nawet 2 tygodnie. Tonik, którego bazą jest sok z cytryny, powinien być stosowany regularnie. Efekty zobaczysz już następnego dnia, jednak do pełnego usunięcia niechcianych śladów po trądziku musisz uzbroić się w cierpliwość.

Zdjęcie Smaruj nogi sokiem z cytryny 2-3 razy w tygodniu / 123RF/PICSEL

Sok z cytryny usunie martwy naskórek i trądzik

Sok z cytryny nie tylko pozbędzie się starych ran. Jest także w stanie zniwelować wciąż powracający problem zmian trądzikowych. Wszystko to dzięki kwaśnemu odczynowi oraz właściwościom przeciwbakteryjnym i regeneracyjnym. Stosując sok z cytryny jako codzienny, delikatny peeling pozbędziesz się martwego naskórka oraz wyeliminujesz trądzik. Przemywanie twarzy tonikiem na bazie soku z cytryny pomoże także w walce z przetłuszczającą się cerą lub cerą mieszaną, skłonną do przetłuszczania.

Sok z cytryny - domowy sposób na rozjaśnianie włosów

Sok z cytryny może być wykorzystany także jako rozjaśniacz do włosów. Efekt nie będzie tak mocny jak po wyjściu od fryzjera, ale doda refleksom delikatnego i naturalnego wyglądu. Sok z cytryny najlepiej zadziała na naturalnych blond włosach. W przypadku ciemnych kasztanów oraz brązów i naturalnych czerniach efekt może być znikomy lub w ogóle nie widoczny. Osobom chcącym wypróbować ten sposób na sobie zdradzamy sposób stosowania.

pół szklanki soku z cytryny uzupełniamy połową szklanki wody, intensywnie mieszamy.

roztwór przelewamy do pojemnika z rozpylaczem.

włosy spryskujemy preparatem na całej długości.

suszymy na słońcu.

myjemy włosy.

Sok z cytryny na łupież

Sok z cytryny może być także bazą do stworzenia wcierki do włosów, dzięki której pozbędziemy się łupieżu. Wystarczy, że sok z połówki cytryny wetrzesz delikatnie w skórę głowy. Zalecamy delikatny masaż, który przy okazji wzmocni cebulki włosów i poprawi mikrokrążenie. Aby wcierka nie została wchłonięta przez materiał, najlepiej zainwestować w ochronny czepek kąpielowy. Wcierkę spłukujemy po upływie 30 minut, następnie normalnie myjemy włosy. Aby kuracja była skuteczna, należy stosować ją 2 razy w tygodniu w regularnych odstępach czasowych. Solidna poprawa będzie widoczna po miesiącu.

Sok z cytryny bazą dla odżywczej maseczki

Sok z cytryny doskonale sprawdzi się także jako składnik odżywczej maseczki do twarzy. Będzie ona idealnie dopełniała kurację przeciwtrądzikową oraz wspomoże ujednolicenie koloru skóry.

Do wykonania odżywczej maseczki potrzebujesz:

sok z cytryny;

pół łyżeczki cynamonu;

2 łyżki miodu;

3 łyżki jogurtu naturalnego.

Opcjonalnym składnikiem jest 1 łyżeczka gałki muszkatołowej.

Składniki dokładnie łączymy, aby nie powstały grudki i nakładamy na dobrze oczyszczoną twarz. Po 25-30 minutach zmywamy maskę chłodną wodą. Gałkę muszkatołową stosujemy jeśli chcemy wzmocnić przeciwzapalne i przeciwbakteryjne działanie maseczki.