Kozie kontra krowie - starcie mlecznych gigantów

Mleko to mleko - chciałoby się powiedzieć. Ale w praktyce różnice między mlekiem krowim a kozim są naprawdę wyraźne. I choć obie wersje mają swoje zalety, to dla kobiet po 50. niektóre właściwości mleka koziego mogą okazać się nieoczekiwanie korzystne.

Czy mleko kozie to nowy superfood?

Zacznijmy od najprostszej rzeczy - co właściwie siedzi w mleku kozim, czego nie znajdziemy (albo znajdziemy mniej) w mleku krowim? Na pierwszy rzut oka różnice nie wydają się spektakularne, ale to właśnie te szczegóły robią różnicę.

Po pierwsze: wapń. W 100 mililitrach mleka krowiego znajdziemy około 113 miligramów tego pierwiastka, natomiast w kozim - już około 134 miligramy. Dla kobiet po 50. to spora różnica, bo właśnie wtedy zaczynamy potrzebować go więcej, żeby wspierać kości i chronić się przed osteoporozą.

Po drugie: białko. Kozie mleko zawiera go nieco więcej - około 3,6 grama na 100 ml, podczas gdy krowie ma średnio 3,2 grama. Różnica niby niewielka, ale jeśli mleko (albo sery z niego) pojawia się w diecie regularnie, to suma tych małych plusików zaczyna działać na naszą korzyść.

Mleko kozie to prawdziwa skarbnica składników odżywczych 123RF/PICSEL

Po trzecie: tłuszcz. I tu niespodzianka - kozie mleko ma go więcej (około 4,1 grama na 100 ml) niż krowie (ok. 2-3 grama). Ale nie warto się go obawiać! Tłuszcz w mleku kozim ma inną strukturę - zawiera więcej średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które są szybciej trawione i lepiej wykorzystywane przez organizm jako źródło energii. Nie zalegają w żołądku, nie powodują uczucia ciężkości, a wręcz przeciwnie - dają lekkość.

I po czwarte: laktoza. Tutaj mleko kozie wypada lepiej dla osób z nietolerancją - zawiera jej mniej (ok. 4,1 grama na 100 ml), podczas gdy krowie - ok. 4,8 grama. Dzięki temu bywa lepiej tolerowane przez osoby, którym mleko krowie "nie leży" w brzuchu, powoduje wzdęcia czy nudności.

Mleko kozie jest nieco bardziej skoncentrowane, gęstsze odżywczo i łagodniejsze dla układu pokarmowego. I choć na papierze różnice wydają się kosmetyczne, w praktyce - zwłaszcza po pięćdziesiątce - mogą naprawdę robić różnicę w samopoczuciu.

Co mówi nauka? Kozie mleko - niepozorny sprzymierzeniec zdrowia

W ostatnich latach powstało wiele bardzo interesujących badań nad właściwościami koziego mleka. I nie są to badania sponsorowane przez kozie lobby - to porządne prace naukowe, publikowane w renomowanych czasopismach.

1. Lepsze trawienie:

Według Journal of Dairy Science, kozie mleko jest szybciej trawione niż krowie. Jego białka tworzą delikatniejszy skrzep w żołądku, co zmniejsza ryzyko wzdęć i uczucia zalegania w brzuchu.

2. Zdrowsze jelita:

Hiszpańskie badania z Universidad de Granada wykazały, że mleko kozie ma działanie przeciwzapalne w jelitach i może pomóc w regeneracji błony śluzowej u osób z IBS (zespołem jelita drażliwego).

3. Lepsze wchłanianie wapnia i żelaza:

To ważna informacja dla kobiet po menopauzie - bo spada wtedy gęstość kości, a ryzyko anemii wzrasta. Badania pokazują, że żelazo i wapń z mleka koziego są lepiej przyswajane niż z krowiego.

4. Wspiera odporność:

Dzięki obecności oligosacharydów (naturalnych prebiotyków), mleko kozie wspiera rozwój dobrych bakterii w jelitach - a jak wiadomo, zdrowe jelita to silniejszy układ immunologiczny.

Kto powinien sięgać po mleko kozie, a kto lepiej nie?

Dla kogo to dobry wybór?

Osoby z lekką nietolerancją laktozy mogą zauważyć mniejsze dolegliwości - mleko kozie ma nieco inną strukturę tłuszczu i białek, co może ułatwiać trawienie. Kobiety po 50., które zmagają się z osteopenią, słabą odpornością, refluksem czy wzdęciami. Osoby z delikatną skórą i AZS - mleko kozie bywa łagodniejsze i rzadziej nasila objawy.

A kto powinien uważać?

Osoby z alergią na białka mleka - kozie mleko, mimo innego składu, wciąż może uczulać. Małe dzieci - bez konsultacji z pediatrą nie powinno się wprowadzać mleka koziego jako głównego źródła białka.

A co z serami i jogurtami? Czy też są zdrowe?

Serki kozie z przyprawami będą doskonałym dodatkiem do sałatki i kanapek REDA Getty Images

Sery z mleka koziego są zdrowe i to bardzo! Zwłaszcza te dojrzewające są bogatym źródłem:

łatwo przyswajalnego białka,

wapnia, cynku, fosforu,

probiotyków (jeśli są niepasteryzowane lub fermentowane naturalnie).

Jogurt kozi to idealna alternatywa dla tych, którzy źle tolerują jogurty krowie. Można go jeść na słodko z owocami albo jako baza do sosów, dipów i chłodników.

Nie trzeba codziennie pić szklanki mleka - można wprowadzić ser kozi jako dodatek do sałatek, kłaść go na kanapki zamiast żółtego sera, zjeść czasem owsiankę z mlekiem kozim lub jogurt kozi z granolą i borówkami.

