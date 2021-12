Przyczyny łupieżu

Wśród najczęstszych przyczyn łupieżu wymienia się niewłaściwie dobrane kosmetyki pielęgnacyjne, które powodują przesuszenie, uczulenie lub nadwrażliwość skóry głowy. Mowa głównie o szamponach. Zdarza się, że przyczyną łupieżu jest odżywka, zwłaszcza jeśli nakłada się ją od nasady włosów.

Łupież może pojawić się po zakażeniu mikroorganizmami, najczęściej powodują go grzyby dermatofitowe. Towarzyszy niektórym jednostkom chorobowym, takim jak łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry czy wyprysk. Niewykluczone, że trzeba będzie skorzystać ze specjalistycznej pomocy, warto jednak zacząć od najprostszych, domowych metod. Wiele środków przeciwłupieżowych masz w kuchni, albo kupisz je za kilka złotych.

Zdjęcie Płukanka z octu to jedna z domowych metod radzenia sobie z łupieżem / 123RF/PICSEL

Domowe sposoby na łupież: Ocet

Ten tani produkt ma wielorakie zastosowanie, nie tylko w kulinariach. Podczas sprzątania potrafi zastąpić niejeden drogi detergent, a w pielęgnacji ciała - kosmetyk. To prosta, szybka i tania metoda na pozbycie się łupieżu. Po umyciu włosów spłucz je dokładnie wodą, a skórę głowy mieszaniną wody z octem. Wystarczą dwie łyżki octu na litr ciepłej wody.

Domowe sposoby na łupież: Olejek z drzewa herbacianego

Dodaj 3-4 kropelki olejku z drzewa herbacianego do porcji szamponu, którą chcesz umyć włosy. Wmasuj dokładnie w skórę głowy i spłucz. Olejek złagodzi podrażnienia, wyrówna pH skóry i odżywi ją. Pozostawi też przyjemny zapach.

Domowe sposoby na łupież: Cytryna

Wystarczy połówka małej cytryny. Zrób nią delikatny masaż całej skóry głowy, odczekaj kilka minut i dokładnie umyj włosy.

Domowe sposoby na łupież: Soda oczyszczona

Przy tłustym łupieżu sprawdzić się może mieszanka sody oczyszczonej z octem jabłkowym. Wymieszaj dokładnie oba składniki (w równych proporcjach, zazwyczaj wystarczają dwie łyżki) i nanieś na skórę głowy. Dokładnie wmasuj i pozostaw na 5 minut. Potrzyj skórę i dokładnie spłucz, a następnie umyj włosy.

Domowe sposoby na łupież: Glinka zielona

Wymieszaj dwie łyżki glinki zielonej z odrobiną wody, aż uzyskasz gęstą papkę. Wetrzyj ją dokładnie w umytą skórę głowy i pozostaw na kwadrans. Następnie zmyj glinkę i ponownie umyj włosy.

Zdjęcie Niektórzy próbują mikstury na bazie czosnku / 123RF/PICSEL

Domowe sposoby na łupież: Czosnek

Czosnek jest znany z właściwości przeciwgrzybicznych. Warto wykorzystać go również do walki z łupieżem. Przeciśnięte przez praskę dwa ząbki czosnku dodaj do filiżanki ciepłej wody. Otrzymaną mieszankę wetrzyj w skórę głowy i odczekaj 5 minut. Następnie umyj włosy delikatnym szamponem. Z tego sposobu walki z łupieżem nie powinno się korzystać częściej niż raz w tygodniu, bo może doprowadzić do podrażnień skóry. Nie jest też polecana osobom z wyjątkowo wrażliwą skórą.

Domowe sposoby na łupież: Tymianek

Napar z tymianku pomoże pozbyć się kłopotliwego łupieżu, a jeśli jest stosowany regularnie - spowolni proces siwienia włosów. Zalej łyżkę tymianku szklanką wrzątku i odstaw na kwadrans. Odcedź i odstaw do przestudzenia. Umyj włosy, a naparu użyj jak płukanki. Dbaj, by spłukiwać nim głównie skórę głowy.

Domowe sposoby na łupież: Pokrzywa

Postępuj analogicznie, jak przy naparze z tymianku. Pokrzywa jest dobrym wyborem przy tendencji do nadmiernego wydzielania sebum. Oba napary nie wymagają spłukiwania wodą.

Domowe sposoby na łupież: Olejek rycynowy

To dość wymagająca metoda, bo olejek rycynowy, nawet po wielokrotnym umyciu głowy, potrafi pozostawić tłustą poświatę na włosach. Dlatego nie jest dobrym wyborem do włosów z tendencją do przetłuszczania. Może się za to sprawdzić przy suchej i przesuszonej skórze głowy. Jak go stosować? Po umyciu włosów wetrzeć olejek w skórę głowy. Włosy zawinąć ręcznikiem i zostawić na 20-30 minut, a następnie kilkakrotnie je umyć.

Domowe sposoby na łupież: Jak stosować?

Domowe metody wymagają powtarzania i konsekwentnego działania. Jednak do pozbycia się kłopotu konieczna jest przede wszystkim zmiana środków pielęgnacyjnych. Łupież to sygnał, ze skóra potrzebuje łagodniejszych kosmetyków. Jeśli, mimo wdrożonych zmian, problem nie znika, a wręcz się nasila, konieczna jest konsultacja lekarska. Może się okazać, że łupież jest konsekwencją chorób skóry lub zmian hormonalnych.

