Spis treści: 01 Wysoki kucyk

02 Kok w różnych odsłonach

03 Romantyczny warkocz

04 Subtelne fale

05 Hollywoodzkie fale

06 Proste, lśniące włosy

07 Grzywka na bok

08 Uniwersalny bob

Wysoki kucyk

Elegancki, wysoki kucyk to szybki i stylowy wybór na sylwestra. Wystarczy dokładnie zebrać włosy wysoko na głowie, a następnie ciasno związać gumką - najlepiej szeroką i ozdobną np. jedwabną. To fryzura, która odsłania twarz i dodaje uroku, a przy tym jest niezwykle łatwa do wykonania.

Kok w różnych odsłonach

Jeśli nie kucyk, to może kok? Na sylwestra sprawdzi się zarówno w wersji niskiej, jak i wysokiej - wybór zależy od tego, w czym czujemy się lepiej. W obu przypadkach warto wykorzystać różnego rodzaju ozdoby do włosów, jak spinki, wsuwki czy klamry.

Romantyczny warkocz

Miłośniczki fryzur w romantycznym stylu mogą postawić również na warkocza. To wymagające odrobinę wprawy i nieco czasu, lecz niezwykle efektowne uczesanie. Wybierz luźny, niski warkocz lub ten we francuskiej odsłonie.

Subtelne fale

Niezobowiązujące lekkie fale są doskonałym wyborem dla tych kobiet, które lubią rozpuszczone włosy oraz naturalny i romantyczny look. Pasma można delikatnie podkręcić za pomocą lokówki lub prostownicy, a następnie rozczesać, aby uzyskać subtelny efekt. Fale sprawdzą się zarówno przy długich, jak i średniej długości włosach.

Hollywoodzkie fale

Efektowne fale, nawiązujące do złotego okresu Hollywood, to propozycja dla miłośniczek klasyki i szyku. Wykonanie tej fryzury nie jest wcale trudne - wystarczy użyć lokówki do włosów o większej średnicy lub specjalnego wałka, a następnie spryskać delikatnie włosy lakierem utrwalającym.

Proste, lśniące włosy

Jeśli wolisz proste włosy, nic straconego. Taka stylizacja również sprawdzi się na sylwestrową noc. Trzeba pamiętać o ich wcześniejszej właściwej pielęgnacji, żeby włosy były zdrowe i dobrze się prezentowały. Możesz dodać nieco blasku za pomocą nabłyszczającego lakieru lub mgiełki.

Grzywka na bok

Posiadaczki grzywki lub kobiety, które chcą zmienić coś w swoim wyglądzie na nowy rok, powinny pomyśleć także o jej odpowiedniej stylizacji. Prosta, zawinięta na bok grzywka doda charakteru, a z drugiej strony delikatności. Wystarczy kilka ruchów prostownicą, aby uzyskać taki efekt.

Uniwersalny bob

Bob w nowoczesnej odsłonie to strzał w dziesiątkę na sylwestrową noc i propozycja dla kobiet, które chcą zachwycić podczas sylwestra nową fryzurą. Cięcie to dodaje stylu, a także pewności siebie, jest eleganckie, łatwe w pielęgnacji oraz uniwersalne - pasuje do większości kobiet.

