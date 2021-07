Gliceryna kosmetyczna: Właściwości i zastosowanie

Czym jest gliceryna kosmetyczna?

Gliceryna z chemicznego punktu widzenia jest alkoholem cukrowym. Charakteryzuje się słodkim smakiem. Jest bezwonna i bezbarwna.



Gliceryna jest rozpuszczalna w wodzie oraz alkoholu. Wyróżnia się glicerynę naturalną oraz syntetyczną.



Ta pierwsza powstaje w procesie zmydlania tłuszczu. Natomiast gliceryna syntetyczna jest pozyskiwana z propylenu.



Gliceryna - właściwości

Gliceryna wykazuje wiele właściwości, dzięki którym tak chętnie jest wykorzystywana w kosmetyce. Przede wszystkim wykazuje działanie higroskopijne, czyli ma zdolność pochłaniania wody.

W kosmetykach jest stosowana głównie przez to, że zapobiega rozwarstwianiu się składników oraz ich krystalizacji. Dzięki glicerynie jest również możliwe łączenie składników wodnych z tłustymi.



Zawarta w kosmetykach gliceryna jest w stanie wspomagać proces transportowania niektórych składników w głąb skóry.



Zdjęcie Glicerynę przede wszystkim można znaleźć w kremach, które mają za zadanie ochraniać skórę przed mrozem / 123RF/PICSEL

Gliceryna w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji włosów wykazuje właściwości wygładzające.



Natomiast jeśli stanowi składnik produktów do pielęgnacji ciała, to jej zadaniem jest chronienie skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Jest w stanie nawilżyć skórę, odżywić ją oraz zregenerować. Ponadto gliceryna poprawia elastyczność skóry.



Warto zwrócić uwagę na stężenie gliceryny w kosmetykach. Jeśli waha się od 5 do 15%, to w takiej sytuacji gliceryna będzie nawilżać i regenerować. Jeśli jednak stężenie jest wyższe, to jej zadaniem będzie wysuszanie i odkażanie.



Gliceryna - zastosowanie

Gliceryna przez to, że jest w stanie nawilżać, odkażać i chronić skórę przed wieloma czynnikami, to znalazła zastosowanie w wielu produktach kosmetycznych.



Glicerynę przede wszystkim można znaleźć w kremach, które mają za zadanie ochraniać skórę przed mrozem. Stanowi także składnik kremów nawilżających oraz tych przeznaczonych dla cery dojrzałej.



Gliceryna występuje również w szamponach oraz odżywkach do włosów. Ponadto gliceryna jest jednym ze składników pomadek do ust oraz kremów do rąk i stóp.



Gdzie kupić glicerynę?

Oprócz tego, że gliceryna znajduje się w prawie każdym kosmetyku oraz produkcie pielęgnacyjnym, to czystą glicerynę można kupić w aptece.



Można ją dodawać do kremów lub balsamów, by wzmocnić działanie regeneracyjne oraz nawilżające.



Pamiętajmy jednak, by jej stężenie wynosiło maksymalnie 15%.



