Cyfrowy "bliźniak" mola powstał na podstawie danych technicznych i dokumentacji zbieranej przez lata. Dzięki temu możliwe jest nie tylko śledzenie aktualnego stanu technicznego konstrukcji, ale także przewidywanie potencjalnych problemów. To ogromny krok naprzód w konserwacji zabytków i zarządzaniu infrastrukturą turystyczną.

Nowoczesna technologia pozwala "rozłożyć" molo na pojedyncze elementy, mierzyć je, a nawet oceniać, które z nich wymagają naprawy lub wymiany. Wirtualna wersja konstrukcji daje możliwość bieżącego monitoringu, co znacząco ułatwia planowanie prac remontowych i konserwacyjnych.

Co więcej, system obejmuje również sąsiadującą marinę. Dzięki cyfrowemu modelowi można zarządzać ruchem jachtów, optymalizować wykorzystanie przestrzeni portowej oraz zwiększać bezpieczeństwo użytkowników.

"Ten projekt to inwestycja w przyszłość. Zebraliśmy wszystkie papierowe dane dotyczące mola oraz mariny i przenieśliśmy je do środowiska cyfrowego, po to, aby jeszcze lepiej opiekować się naszym stuletnim zabytkiem, łatwiej nim zarządzać i utrzymywać w jak najlepszym stanie. Jesteśmy pierwszym samorządem, który tego dokonał" - przekazała w informacji na stronie internetowej Sopot.pl Magdalena Cieślik, wiceprezydentka Sopotu.