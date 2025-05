Siejesz w maju? Przygotuj grządki

Jeśli podjęliśmy decyzję, że urządzamy w maju ogród warzywnyalbo rabaty z kwiatami, to nie musimy przejmować się, że zdecydowaliśmy się za późno. To idealny moment, aby zasiać jeszcze wiele gatunków roślin, które będą albo cieszyć oko, albo napełnią naszą spiżarnię obfitymi plonami.

Zanim jednak wejdziemy z nasionami na działkę, musimy pamiętać o jednej czynności: przygotowaniu rabat i grządek do siewu. Jak się do tego zabrać?

Na początku zarówno rabaty, jak i grządki muszą być przekopane szpadlem, a następnie konieczne jest usunięcie z nich resztek roślin, chwastów oraz innych zanieczyszczeń, takich jak kamienie. Jeśli jest taka możliwość, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wraz z przekopywaną glebą rozrzucić albo kompost, albo inne nawozy: to właśnie one sprawią, że rośliny w ogrodzie będą bujnie rosnąć.

Kiedy gleba została przekopana, teraz czas na jej porządne wygrabienie i wyrównanie, aby nasiona mogły być umieszczone w ziemi. Ostatni etap to wyznaczenie ścieżek oraz grządek czy rabat.

Jakie warzywa można siać w maju?

Jeśli w maju wysiejemy do gruntu buraki, to latem czekają nas obfite plony 123RF/PICSEL

Po 15 maja (tzw. Zimnej Zośce) ryzyko występowania przymrozków jest już niewielkie, więc ogrodnicy umieszczają w ziemi sadzonki. Jeśli ich nie mamy, to bez obaw - nasiona jeszcze nam wzejdą. Co można siać w drugiej połowie maja?

Przede wszystkim możemy postawić na warzywa korzeniowe. Jeśli lubimy marchew, pietruszkę oraz buraki ćwikłowe, to doskonały czas na to, aby wysiać nasiona do gruntu. Nie należy zbytnio się o nie martwić - choć są to rośliny ciepłolubne, to kapryśny maj nie będzie dla nich przeszkodą.

Oczywiście, nie musimy ograniczać się do tej pewnej trójki, która urozmaici nasz ogród warzywny. Maj to również doskonały czas na sianie m.in. ogórków oraz dyni. W tym wypadku, po umieszczeniu nasion w glebie, można całą grządkę zakryć agrowłókniną, aby zminimalizować ryzyko, że padną ofiarą przymrozków.

Co jeszcze można siać w maju? Do listy warto także dołączyć kukurydzę, rzodkiewkę oraz, rzadziej spotykane, patisony.

Zioła na wyciągnięcie ręki? Maj to doskonały czas

W maju możemy szybko urządzić ogród z ziołami Luigi Bertello/Select 123RF/PICSEL

O tym, że zioła to podstawa każdej kuchni, nie trzeba nikogo przekonywać. Fakt, są w sklepach na wyciągnięcie ręki - suszone oraz świeże - ale można sporo zaoszczędzić, jeśli umieścimy je w swoim ogrodzie. Jakie zioła można siać w maju? Lista jest całkiem spora:

bazylię,

cząber,

kolendrę,

koper,

majeranek,

melisę,

miętę,

oregano,

rozmaryn.

Zioła w ogrodzie to podwójna korzyść, ponieważ w sezonie można z nich korzystać dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy do przygotowywania wszelkich dań, sałatek albo do sporządzenia naparów. Jeśli mamy nadprogramową ilość ziół w ogrodzie, nie trzeba się przejmować, ponieważ możemy z powodzeniem je zasuszyć i przechowywać później w domowej spiżarni.

Kwiaty w ogrodzie: latem wystrzelą jak z procy

Nasturcje to przepiękne rośliny, które obficie kwitną 123RF/PICSEL

Nie tylko warzywa można wysiewać w maju, ponieważ dla kwiatów także jest teraz odpowiedni czas. Co więcej, większość z nich nie ma wygórowanych wymagań uprawowych, więc nie musimy specjalnie się do wysiewu przygotowywać.

Jakie kwiaty można siać w maju? To czas na nasturcję oraz groszek pachnący. Obie propozycje potrzebują specyficznych warunków, ale dobra dawka promieni słonecznych z całą pewnością im nie zaszkodzi. Z racji tego, że groszek i nasturcje są pnące, mogą być sadzone i prowadzone w pobliżu podpór, aby szczelnie je zapełnić.

Ważna informacja: w maju do gruntu można wysiewać także aksamitki. Co prawda, nie wszystkim ich intensywny zapach odpowiada, ale przepięknie kwitną. Co więcej, aksamitki również odstraszają szkodniki, takie jak komary, mszyce oraz nicienie, dlatego warto je sadzić np. albo w rabatach, albo jako obwódki grządek.

Jakie kwiaty można jeszcze siać w maju? Mamy do wyboru pokaźną reprezentację gatunków jednorocznych, do której zaliczają się m.in.:

nagietek,

cynia,

czarnuszka,

stokrotka.

To nie wszystko, ponieważ w maju można również wysiewać do gruntu wiele bylin. Tutaj do wyboru mamy przede wszystkim malwy, łubin, goździki oraz niezapominajki.

"Ewa gotuje": Tarta z kremem różanym Polsat