"Unikajcie trendów takich jak stosowanie na skórę sody oczyszczonej, soku z cytryny czy łoju wołowego" - radzi dr Joyce Park, certyfikowana dermatolożka i założycielka Skin Refinery Clinic. Substancje te, choć promowane jako "naturalne", mogą prowadzić do podrażnień, alergii, a nawet trwałych uszkodzeń skóry .

Szczególnie niebezpieczne są również domowe kremy przeciwsłoneczne . Dr Shari Lipner z Weill Cornell Medical Center ostrzega, że takie produkty nie są regulowane ani testowane, co może prowadzić do poparzeń słonecznych, przedwczesnego starzenia się skóry, a nawet zwiększonego ryzyka nowotworów .

Domowe mikronakłuwanie czy peelingi chemiczne to kolejne praktyki, które mogą przynieść więcej szkód niż korzyści. Dr Shasa Hu z Uniwersytetu Miami przestrzega, że takie zabiegi mogą wywoływać reakcje alergiczne, infekcje skórne, trwałe przebarwienia, blizny oraz zwiększoną wrażliwość na słońce.

Podobne ostrzeżenia dotyczą stosowania łoju wołowego jako naturalnego środka nawilżającego. Promowany jako "cudowny" produkt, tak naprawdę może zatykać pory i prowadzić do problemów skórnych, zwłaszcza u osób z cerą tłustą i skłonną do trądziku. Co więcej, domowe preparaty nie przechodzą rygorystycznych testów pod kątem zanieczyszczeń i obecności bakterii czy pleśni.