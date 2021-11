Jak zagęścić brwi? Jest na to kilka domowych sposobów!

Sposoby na gęste brwi

Podkreślone brwi to nieodłączny element makijażu. Wiele kobiet próbuje domowych sposobów, by w naturalny sposób je wzmocnić i zagęścić, a co za tym idzie, cieszyć się idealnym kształtem bez konieczności użycia kosmetyków.



Jeśli zależy nam na gęstych brwiach, to pomocny okaże się olej rycynowy. Uznaje się, że pierwsze efekty są widoczne już po trzech tygodniach regularnego stosowania.



Olej rycynowy wzmocni włoski i sprawi, że zaczną pojawiać się nowe. Wystarczy aplikować go codziennie na brwi po wcześniejszym dokładnym demakijażu.

Pomocna może okazać się również oliwa z oliwek, którą tak jak olej rycynowy najlepiej zmyć z brwi dopiero rano.



Zdjęcie Innym domowym sposobem na zagęszczenie brwi jest sok z cebuli / 123RF/PICSEL

W celu zagęszczenia brwi wiele osób poleca jajka. By zrobić tę domową maseczkę, wystarczy żółtko oddzielić od białka i następnie dokładnie nanieść je na brwi. Żółtko należy zmyć po upływie mniej więcej 15 minut.



Innym domowym sposobem na zagęszczenie brwi jest sok z cebuli. Wystarczy wmasować go we włoski. Po kilku minutach sok z cebuli należy dokładnie zmyć.

