​Jest remedium na trądzik. Zioło rosnące w Afryce i Azji

Centella Asiatica, czyli swojsko brzmiąca wąkrotka azjatycka, nie bez przyczyny robi karierę w kosmetyce. To wyjątkowe zioło o leczniczych właściwościach potrafi zdziałać cuda. Skutecznie pomaga w walce z trądzikiem, wygładza zmarszczki i uelastycznia skórę.

Zdjęcie Cica jest też przyjazna skórze wrażliwej, gdyż łagodzi stany zapalne, zaczerwienienia i podrażnienia /123RF/PICSEL

Naturalna pielęgnacja niezmiennie jest na topie. Zamiast preparatów o skomplikowanym składzie, chętniej wybieramy te oparte na prostych, naturalnych składnikach. Niedawno uwagę zwróciła roślina pochodząca z Afryki i Azji. Cica, czyli Centella Asiatica, w Polsce nazywana jest wąkrotką azjatycką. Wykazuje szereg prozdrowotnych właściwości. Wspaniale wpływa na układ sercowo-naczyniowy, redukuje stres i poprawia pamięć, leczy stany zapalne oraz niweluje obrzęki. To jednak nie koniec zalet - cica może być z powodzeniem wykorzystywana również w codziennej pielęgnacji.

- Z uwagi na właściwości antybakteryjne Centella Asiatica jest skuteczną bronią w walce z niedoskonałościami. Chroni również skórę przed niszczącym wpływem stresu oksydacyjnego - wyjaśnia w rozmowie z brytyjskim magazynem "Vogue" biochemiczka Nausheen Qureshi. I dodaje, że prócz niwelowania wyprysków, cica zapobiega także rozstępom, wygładza zmarszczki oraz ujędrnia i uelastycznia skórę. Sprawdzi się zatem jako element pielęgnacji antystarzeniowej, przeciwtrądzikowej oraz wyszczuplającej.

- Cica jest też przyjazna skórze wrażliwej, gdyż łagodzi stany zapalne, zaczerwienienia i podrażnienia. Badanie naukowe z 2012 roku dowiodło, że ekstrakt z tej rośliny ułatwia gojenie ran i oparzeń - wskazuje ekspertka z zakresu koreańskiej pielęgnacji, Charlotte Cho.

Niezależnie od tego, z jakim skórnym problemem borykamy się na co dzień, wąkrotka azjatycka prawdopodobnie poradzi sobie z nim bez trudu. "Jej skuteczność wynika ze składu chemicznego. Jest ona bogatym źródłem aminokwasów, beta-karotenu, kwasów tłuszczowych i witamin C, A, B1 i B2" - wylicza w rozmowie z magazynem "Allure" dermatolożka Shari Marchbein. Cica dostępna jest w Polsce zarówno pod postacią ziół, z których możemy przygotować zdrowy napar, jak i tabletek. Warto jednak przede wszystkim uwzględnić ją w codziennej pielęgnacji i wzbogacić swoją kosmetyczkę o serum, krem lub balsam zawierający ów magiczny składnik. Dzięki niemu skóra stanie się jędrna, idealnie gładka i pozbawiona jakichkolwiek niedoskonałości.

