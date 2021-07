Kolczyk w nosie: Przekłuwanie i pielęgnacja

Jak przebiega przekłuwanie nosa?

Jeśli zdecydujemy się na nostril, czyli kolczyk w płatku nosa, należy pamiętać, że przekłucie powinna zrobić kompetentna osoba, która zawodowo zajmuje się wykonywaniem piercingu.

Bardzo ważne jest wybranie studia piercingu, w którym przekłucie nosa zostanie wykonane w sterylnych warunkach.



Pierwszym etapem procesu przekłuwania nosa powinno być założenie przez piercera jednorazowych rękawiczek.

Miejsce, którym będzie zakładany kolczyk, jest dokładnie dezynfekowane, a następnie za pomocą specjalnego flamastra rysowana jest na nosie kropka, która wskazuje, którym miejscu pojawi się kolczyk w nosie.



Istotne jest, by przekłucie nosa odbyło się za pomocą igły, a nie pistoletu. Salonów, które oferują przekłucie nosa pistoletem, należy zdecydowanie unikać.



Następnie w wyznaczone miejsce piercer wbija wenflonową igłę. To wszystko trwa kilkanaście sekund i w tym czasie jest możliwość odczuwania lekkiego bólu.

Ostatnim krokiem jest założenie kolczyka. Zazwyczaj są one wykonane z bioplastu, tytanu G23 lub PTFE.

To od nas zależy, na jaki rodzaj kolczyka się zdecydujemy. Możemy m.in. wybrać delikatną kuleczkę, labret, podkówkę lub kółko.



Pielęgnacja kolczyka w nosie

Nostril, czyli kolczyk w nosie goi się od czterech do sześciu tygodni. W tym czasie nie powinniśmy dotykać miejsca przekłucia, a jeśli jest to konieczne np. w momencie poruszania kolczykiem, by nie przyrósł do rany, to bardzo ważne jest dokładne umycie oraz zdezynfekowanie rąk. Konieczne jest uważanie na świeżą ranę, by nie doprowadzić do infekcji.



Bardzo ważne jest również przemywanie przekłucia. W tym celu można stosować sól fizjologiczną lub napar z szałwii.

Nie używamy preparatów, które mogłyby wysuszać ranę, co zdecydowanie by wydłużyło czas gojenia przekłucia. Unikamy więc wody utlenionej oraz spirytusu.



Ile kosztuje przekłucie nosa?

Koszt przekłucia nosa jest uzależniony od salonu, w którym go wykonujemy. Każdy piercer może zaproponować zupełnie inną cenę. Pamiętajmy, by wybierać salony, które dbają m.in. o sterylność narzędzi.



Cena przekłucia nosa i założenia kolczyka waha się od 70 do 150 złotych.



