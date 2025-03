"Zasada 6 cm" to prosta metoda stosowana w doborze fryzury, zwłaszcza jeśli chodzi o decyzję, czy dana osoba będzie dobrze wyglądać w krótkich, a może w dłuższych włosach. Jest to technika opracowana przez Johna Friedę, znanego stylistę fryzur, którego kosmetyki możemy z łatwością dostrzec na półkach Rossmanna. Jak zatem sprawdzić, jaki typ cięcia lepiej sprawdzi się w przypadku naszej urody? Metoda polega na zmierzeniu odległości między uchem a brodą. Potrzebujemy do tego wyłącznie ołówka i linijki.

Ołówek umieszczamy poziomo pod brodą, a linijkę przykładamy pionowo do ucha. Jeśli odległość od dolnej części ucha do ołówka wynosi mniej niż 6 cm, oznacza to, że lepiej powinna sprawdzić się nam krótka fryzura np. pixie cut. Jeśli natomiast odległość ta jest większa niż 6 cm, to sugestia, że możemy spokojnie zapuszczać włosy.