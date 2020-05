Masz wrażliwą skórę? Tych produktów powinnaś unikać

Zamknięcie gabinetów kosmetycznych z powodu pandemii sprawiło, że ogromną popularnością zaczęły cieszyć się domowe sposoby pielęgnacji. Eksperci ostrzegają jednak, że nie wszystkie znalezione w sieci czy zasłyszane od znajomych metody powinniśmy stosować, zwłaszcza jeśli mamy skórę wrażliwą i skłonną do podrażnień.

Zdjęcie Wrażliwa skóra wymaga bardzo ostrożnej pielęgnacji /123RF/PICSEL

W takim przypadku domowe maseczki oczyszczające czy antytrądzikowe płukanki zamiast zwalczyć problem, mogą spowodować zaostrzenie objawów.

W czasie izolacji radykalnie zmieniło się nasze podejście do dbania o urodę. Zamiast wydawać krocie na reklamowane przez gwiazdy i influencerki specyfiki, kobiety zaczęły chętniej sięgać do lodówek i spiżarni, by tam szukać naturalnych środków na skórne dolegliwości. Sam kierunek jest niewątpliwie dobry.

- Włączenie domowych receptur do pielęgnacji skóry jest słusznym trendem, a własnoręczne przygotowywanie kosmetyków jest też świetnym sposobem na uspokojenie umysłu i rozproszenie uwagi w obecnej trudnej sytuacji - wskazuje w rozmowie z brytyjskim magazynem "Glamour" dermatolożka Ava Shamban.

Musimy jednak pamiętać, że skóra może źle znieść niektóre produkty. To, co zachwalają inni, niekoniecznie przysłuży się naszej cerze, zwłaszcza, jeśli jest skłonna do podrażnień.

- Przygotowywanie domowych preparatów to trochę jak ruletka. Może nam pomóc zwalczyć istniejący problem, może też doprowadzić do jeszcze większych kłopotów ze skórą - przestrzega dermatolożka Mona Gohara.

Jeśli więc mamy wrażliwą skórę, to omijajmy szerokim łukiem produkty o drażniącym lub niesprawdzonym przez nas działaniu. Czego należy się wystrzegać?

Cytryna

Chociaż w zamieszczanych w sieci przepisach na domowe maseczki i tonizujące płukanki zajmuje zaszczytne miejsce, bo jest naturalnym rozjaśniaczem skóry, eksperci polecają podchodzić do tych rewelacji z pewną dozą sceptycyzmu.

- Cytryna zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę, wywołując pieczenie, a nawet doprowadzić do przebarwień - wyjaśnia Gohara. Szczególnie uważać powinny osoby zażywające kąpieli słonecznych.

- Gdy naniesiemy na skórę sok z cytryny i wyeksponujemy twarz na promienie słońca, może powstać ostra reakcja zapalna w postaci wysypki i pęcherzy - ostrzega dermatolożka Rita Linkner.

Pasta do zębów i soda oczyszczona

Wśród cieszących się największą popularnością domowych remediów na trądzik królują niezmiennie pasta do zębów i soda oczyszczona. Z uwagi na zawartość triklosanu, substancji o działaniu bakteriobójczym, uchodzą one za skuteczne i niedrogie specyfiki, dzięki którym bez trudu uporamy się z niedoskonałościami cery.

Dermatolodzy zachęcają jednak do tego, by zamiast pasty i sody stosować preparaty przeznaczone do walki z tym schorzeniem.

- Pasta do zębów i soda oczyszczona mogą podrażnić skórę. Zamiast zniwelować stan zapalny, raczej go zaostrzą - rozwiewa wątpliwości Gohara.