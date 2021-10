Modne paznokcie na Halloween 2021. Te wzory to hit!

Jeśli jeszcze nie zaczęłaś przygotowań do tegorocznego Halloween, koniecznie zrób to właśnie teraz, zaczynając od modnych i wyrazistych paznokci.

W 2021 roku stylistki stawiają na kilka mocnych trendów. Wśród nich jest to, co sprawdza się rok w rok, czyli kolor i wzór, ale też kilka nowości.

Zadbaj o to, aby twoje paznokcie były idealnie przygotowane na najbardziej upiorną noc w roku.

Upiorne wzory zawsze na topie

Instagram Post

Jak co roku przed Halloween, na Instagramie królują iście upiorne paznokcie.



Duchy, nietoperze, pajęczyny i pula wielu innych przerażających wzorów jesienią 2021 roku wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowniczek mediów społecznościowych.

Reklama

Nie ma w tym niczego dziwnego, w końcu ten jeden raz w roku warto poszaleć, a takie paznokcie na pewno świetnie dopełnią halloweenowy strój.



Instagram Post

Instagram Post

Urocze zdobienia zamiast nietoperza?

Instagram Post

Instagram Post

Jeśli na samą myśl o pająkach i innych podobnych istotach robi ci się słabo, postaw na uroczy wzór. To świetna alternatywna, na którą stawia wiele kobiet.



Możesz wybrać minimalistyczne wzory i jeden kolor, jak chociażby ten poniżej, albo zamiast klasycznej czerni wybrać kilka kolorów, jeśli tylko podoba ci się takie rozwiązanie. W tym roku modne będą również printy, takie jak cętki czy paski.

Instagram Post

Odważne kształty i wystające elementy

Instagram Post



Instagram Post

Halloween to czas kiedy warto odważyć się na coś nowego.



Jeśli wzory to nie twoja bajka, postaw na nietypowy kształt lub wystające elementy.



Kryształki, metaliczny połysk, nietypowa faktura - to wszystko na pewno zwróci uwagę przyjaciół podczas imprezy.



Instagram Post

Nie obawiaj się też długości. Jeżeli podobają ci się naprawdę długie paznokcie, ale nigdy nie miałaś odwagi o takie poprosić w salonie, teraz jest najlepszy czas.



W końcu kiedy eksperymentować, jeśli nie w Halloween?



Instagram Post

Klasyka zawsze w cenie

Instagram Post

Czujesz, że typowo halloweenowe wzory i długość maxi to nie twoja bajka?



Nie przejmuj się, bo klasyka jest zawsze w cenie. Pomarańcze, czerwienie, czernie, brązy - po prostu wybierz swój ulubiony kolor i przełam go innym odcieniem lub delikatnym błyskiem na paznokciu.



Instagram Post

Które halloweenowe paznokcie najbardziej ci się podobają?



Czytaj również:



Miodowy blond to kolor idealny na jesień



Znany gwiazdor nie do poznania



Borowik szlachetny. W tej wersji będzie znakomity!



Zobacz także:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Kasza gryczana kiszona Polsat