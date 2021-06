Mówili, żeby się nie "obnażała". Pokazała wszystko

Uroda

Isabel Nicholls Nall, znana po prostu jako Izzy Nicholls, jest już gotowa na wakacje. Modelka plus size nie przejmuje się krytyką i bez skrępowania eksponuje to, co inni postrzegają jako niedoskonałości. Nieco większe uda i cellulit na pośladkach nie odbierają jej radości z letniej aury.

Zdjęcie Izzy Nicholls wyrasta na jedną z ikon ruchu "body positivity" / instagram.com/isabelnichollsnall / Instagram