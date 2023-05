Spis treści: 01 Pierwsze wydobycie skrętu z włosów

02 Jak wydobyć skręt z włosów?

03 Sprawdzanie, czy masz kręcone włosy

Pierwsze wydobycie skrętu z włosów

Włosy często nie układają się w taki sposób, jakbyśmy tego chciały. Nierzadko jest tak, że kobiety o prostych pasmach marzą o kręconych i na odwrót. Bywa też tak, iż usilnie je prostujemy, a one i tak po jakimś czasie zaczynają się puszyć lub zakręcać na końcówkach.

Być może mamy w takim przypadku do czynienia z kręconymi lub chociaż falowanymi włosami, nawet o tym nie wiedząc. Pielęgnując je regularnie jak proste, nie mamy szansy się przekonać i tkwimy w przekonaniu, że nasze kosmyki po prostu mają tendencję do puszenia się. Jak zatem sprawdzić, czy włosy mogą się kręcić?

Jak wydobyć skręt z włosów?

Wydobycie pierwszego skrętu nie zawsze jest jednorazową czynnością. Często to złożony proces, w którym dopiero za którymś razem włosy faktycznie ujawnią swoją skłonność do kręcenia się. Warto jednak nie poddawać się za szybko i poświęcić na to trochę czasu.

Na sam początek warto wykorzystać te kosmetyki, które mamy już pod ręką. Szkoda bowiem wydawać pieniądze na specjalne produkty, gdyby potem miało się okazać, że nasze włosy jednak nie chcą się kręcić. Dopiero kiedy zauważysz taką tendencję, możesz zaopatrzyć się w odpowiedni aktywator skrętu czy właściwe odżywki (najlepiej emolientowe).

W jaki sposób można próbować po raz pierwszy wydobyć skręt z włosów?

Umyj włosy szamponem tak jak zawsze. Nałóż odżywkę, potrzymaj ją kilka minut i spłucz. Możesz odcisnąć nadmiar wody w rękach, ale nie wycieraj ich ręcznikiem! Możesz również rozczesać włosy, jednak nie szczotką, a szerokim grzebieniem lub palcami. Nałóż odżywkę bez spłukiwania (lub zwykłą, jeśli takiej nie masz). Nie rozczesuj włosów, a zamiast tego ugniataj je palcami - najlepiej przez kilka minut. Najlepiej dodaj również stylizator i dalej ugniataj - palcami lub przez bawełnianą koszulkę. Wysusz włosy suszarką z dyfuzorem, a jeśli jej nie masz - pozostaw je do naturalnego wyschnięcia.

Sprawdzanie, czy masz kręcone włosy

Możesz także wypróbować metodę tzw. ploppingu, czyli ugniecenia włosów i zawinięcia je w bawełniany ręcznik. Jednak za pierwszym razem nie musisz poświęcać na to aż tak wiele czasu - najważniejsze jest sprawdzenie, czy twoje kosmyki mają w ogóle jakąkolwiek tendencję do kręcenia.

Czasami będzie tak, że początkowo włosy nie będą kręcić się lub falować równomiernie albo loki szybko "oklapną". Jeśli jednak zauważymy, że wykazują taką skłonność, warto powtórzyć wydobywanie skrętu, np. zmieniając rodzaj użytej odżywki czy używając mocniejszego stylizatora.

Może także okazać się, że wyszły ci na głowie tzw. sucharki, czyli suche i zbite loki lub fale. W takim przypadku weź niewielką ilość serum lub olejku i wgnieć go w pasma. Nie rozczesuj ich jednak - kręconych włosów nigdy nie czesze się na sucho!

