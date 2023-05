Podstawowym produktem do włosów, który używamy wszyscy, jest oczywiście szampon. Coraz więcej osób jest również świadomym tego, że aby mycie było skuteczne, nie potrzeba wcale dużej jego ilości, należy go za to dobrze spienić i użyć dwukrotnie.

Jednak szampon to kosmetyk tylko o właściwościach myjących. A co z pielęgnacją włosów? Wiele z nas używa odżywki, co jest jak najbardziej słusznym działaniem, jednak niekoniecznie wystarczającym. Istnieje bowiem więcej produktów, które powinnyśmy regularnie używać.

Kosmetyki do włosów - peeling

Peeling to, mówiąc dokładniej, kosmetyk przeznaczony do skóry głowy. Tak samo jak pomaga nam złuszczać martwy naskórek z twarzy, ust czy całego ciała, nie inaczej jest także w przypadku tej części. Na skórze głowy gromadzi się wiele zanieczyszczeń, które nie zawsze domywa szampon, a i jego resztki, w szczególności niektóre niepożądane składniki, pozostają przy cebulkach włosów.

Peeling należy stosować przed myciem włosów, najlepiej raz w tygodniu. Nakłada się go bezpośrednio na skórę głowy, a następnie trzeba wykonać masaż palcami i spłukać produkt. Do delikatnej skóry głowy warto wybrać peeling enzymatyczny.

Kosmetyki do włosów - wcierka

Kolejnym produktem, który stosuje się na skórę głowy, jest wcierka. Kosmetyk ten ma na celu pobudzić cebulki włosów, dzięki czemu staną się gęstsze, będą rosły szybciej i mniej wypadały. Wcierkę można stosować nawet codziennie przy okazji wykonywania masażu głowy, aby dodatkowo pobudzić mieszki włosowe do wzrostu.

Jeśli jednak nasze włosy mają tendencję do przetłuszczania się, a nie chcemy ich myć codziennie, lepiej wcierać produkt na noc przed porannym myciem. Warto wcześniej zastosować peeling, aby składniki aktywne wcierki mogły lepiej wniknąć w oczyszczoną już skórę głowy.

Kosmetyki do włosów - olej

Olejowanie włosów ostatnio bardzo zyskuje na popularności. Okazuje się, że same odżywki czy maski stosowane na końcówki nie są wystarczające. Składniki oleju mocno odżywiają i nawilżają suche i zniszczone, np. koloryzacją czy stylizacją, włosy, a także sprawiają, że pasma są gładkie i lśniące.

Aby uniknąć nadmiernego obciążenia włosów, olej powinien być dopasowany do ich rodzaju pod kątem porowatości. Produkt - samodzielnie lub wymieszany z maską - warto stosować raz w tygodniu przed myciem, pozostawiając go na włosach od połowy długości w dół na przynajmniej 40 minut.

Kosmetyki do włosów - olejek

Z kolei po każdym myciu włosów obowiązkowym kosmetykiem jest olejek lub mgiełka zabezpieczające końcówki przed ciepłem suszarki lub prostownicy. Termoochrona włosów jest szczególnie istotna przy przeciwdziałaniu ich nadmiernemu przesuszeniu oraz rozdwajającym się końcówkom.

Dodatkowo, olejek sprawi, że włosy będą gładkie, miękkie i niezwykle przyjemne w dotyku. Dla wzmocnienia tego efektu niewielką ilość produktu można delikatnie wetrzeć w końcówki również już po wysuszeniu.

