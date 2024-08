Myjesz włosy mydłem zamiast szamponem? Sprawdź, co się z tym wiąże!

Skład chemiczny mydła a pH skóry głowy

Jednym z kluczowych czynników, które wpływają na kondycję włosów po umyciu ich mydłem, jest różnica w pH pomiędzy mydłem a skórą głowy. Mydła tradycyjne, wytwarzane z tłuszczów i zasad (np. wodorotlenku sodu), mają zazwyczaj pH w zakresie 9-10, co czyni je silnie zasadowymi. Skóra głowy i włosy natomiast mają pH lekko kwaśne, oscylujące w granicach 4,5-5,5.

Zbyt zasadowe pH może prowadzić do podrażnień skóry głowy oraz uszkodzenia struktury włosa. Kwaśne środowisko skóry i włosów jest naturalną barierą ochronną przed bakteriami i grzybami, a także pomaga utrzymać zamknięte łuski włosów, co sprawia, że są one gładkie i lśniące. Użycie mydła, które zmienia to środowisko na zasadowe, może prowadzić do otwarcia łusek włosów, co skutkuje ich matowieniem, szorstkością i większą podatnością na łamanie.

Tradycyjne mydło ma zasadowe pH, co może negatywnie wpływać na kondycję skóry głowy oraz uszkodzenia struktury włosa 123RF/PICSEL

Uważaj na pozostałości mydła na włosach

Kolejnym problemem związanym z używaniem mydła do mycia włosów jest możliwość pozostawania resztek mydła na włosach. Mydło, szczególnie w twardej wodzie, może tworzyć osad, który osadza się na włosach, nadając im matowy, niezdrowy wygląd.

Taki osad może również prowadzić do powstania tzw. "build-up", czyli nagromadzenia resztek mydła, sebum i innych zanieczyszczeń, co utrudnia dokładne oczyszczenie włosów.

Wpływ mydła na nawilżenie i odżywienie włosów

Mydło, zwłaszcza te o prostym składzie, może mieć działanie silnie odtłuszczające, co prowadzi do nadmiernego usunięcia sebum, naturalnego oleju chroniącego włosy przed wysuszeniem. Sebum pełni kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia włosów. Zbyt intensywne usuwanie tego oleju może prowadzić do przesuszenia skóry głowy i włosów, co z kolei może skutkować łupieżem, swędzeniem, a także kruchością i łamliwością włosów.

Mydło może mieć działanie silnie odtłuszczające, co prowadzi do nadmiernego usunięcia sebum, czyli naturalnego oleju chroniącego włosy przed wysuszeniem 123RF/PICSEL

Mydła specjalistyczne alternatywą dla szamponu

Mimo licznych wad, które wiążą się z używaniem tradycyjnych mydeł do mycia włosów, na rynku istnieją również specjalistyczne mydła przeznaczone właśnie do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Są to często produkty o obniżonym pH, wzbogacone o oleje roślinne, masła czy proteiny, które mają na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu zasadowości na włosy.

Takie mydła mogą być bardziej łagodne dla skóry głowy i włosów, a także pozostawiają mniejszy osad. Inną alternatywą są szampony w kostce, które łączą zalety tradycyjnego szamponu i mydła, ale są bardziej delikatne dla włosów.

Tomasz Schuchardt o rodzinnej miejscowości: Miałem jakiś kompleks pochodzenia INTERIA.PL