Fryzury dla kobiet po 50-tce wcale nie muszą być nudne, jednak wybór koloryzacji powinien być dobrze przemyślany. Nawet najmodniejsze cięcie nie będzie dobrze się prezentować, jeżeli zdecydujemy się na postarzające kolory włosów. Niestety wiele Polek nieświadomie popełnia ten błąd.

To normalne, że nie każdej z nas pasuje pozornie uniwersalny chłodny brąz, czy seksowny blond w stylu Marilyn Monroe. Podpowiadamy więc, jak dobrać farbę do włosów tak, aby wyglądać rewelacyjnie w każdym wieku.

Sprawdzone porady, dzięki którym dobierzesz idealną farbę

Aby uniknąć efektu postarzającego koloru włosów, najlepiej udać się do stylisty, który specjalizuje się w doborze odcienia kosmyków na głowie. Dobry fryzjer na pewno szybko i sprawnie pomoże nam dobrać kolory włosów dla kobiet po 50-tce.

Zanim jednak udamy się do salonu lub przystąpimy do samodzielnej koloryzacji, musimy pamiętać o kilku zasadach dotyczących tego, jak dobrać farbę do włosów.

Kolor włosów dopasujmy do typu urody

To podstawowa zasada doboru koloru włosów dla kobiet po 50-tce, ale i wszystkich innych osób. Aby konkretny odcień wyglądał korzystnie, musi być dopasowany do koloru oczu i karnacji.

Osoby, których cera wpada w różowe tony, z reguły najlepiej prezentują się w chłodnych barwach. Natomiast w przypadku brzoskwiniowej lub oliwkowej skóry znacznie lepszym wyborem są ciepłe odcienie. Analizę swojego typu urody możesz przeprowadzić tutaj .

Zwróćmy uwagę na kształt twarzy

Dopasowanie koloru włosów do kształtu twarzy jest niezwykle istotne, choć wiele Polek wciąż nie ma tego świadomości. Decydując się na konkretną koloryzację, trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż ciemniejszy kolor włosów wyostrza rysy twarzy.

Jasny kolor pasm na ogół zmiękcza je zaś i łagodzi. Nie oznacza to oczywiście, że blondy dosłownie zawsze nas odmładzają, jednak w wielu przypadkach mogą one odejmować lat.

Zdjęcia gwiazd i modelek traktujmy z przymrużeniem oka

Dobrym pomysłem na to, jak dobrać farbę do włosów, jest inspirowanie się gwiazdami po 50-tce, jednak zdjęcia w mediach społecznościowych zawsze powinnyśmy traktować z przymrużeniem oka.

Często bowiem nałożone są na nie filtry, które zakłamują prawdziwy obraz rzeczywistości. Fotografie profesjonalnych modelek pokazują nam, jakie odcienie są na topie w danym sezonie. Trzeba jednak pamiętać, że końcowy efekt koloryzacji w naturalnym świetle zawsze różni się od tego na zdjęciu.



Wybierajmy produkty dobrych, sprawdzonych marek

W profesjonalnych salonach fryzjerskich koloryzacje są wykonywane jedynie produktami o najwyższej jakości. Drogeryjne produkty, którymi często farbujemy włosy samodzielnie, mogą natomiast źle wpływać kondycję naszych włosów.

Pasma nieraz są osłabione, a efekt na pudełku często niewiele ma wspólnego z tym, jak dany odcień wygląda na włosach dojrzałych kobiet. Wybierajmy więc jedynie sprawdzone marki o renomie.

Pamiętajmy o pielęgnacji włosów

Często zapominamy, że to, czy efekt koloryzacji będzie dla nas satysfakcjonujący, uzależnione jest również od wyjściowej kondycji pasm. Nawet najpiękniejszy odcień może stać się postarzającym kolorem włosów, jeśli nasze kosmyki na głowie są zaniedbane.

Trzeba więc pamiętać o nawilżaniu i odżywianiu włosów produktami dobrej jakości, dopasowanymi do ich typu i aktualnego stanu, w jakim się znajdują.

Trzy najgorsze kolory dla kobiet 50+. Lepiej z nich zrezygnować

Kolor włosów dla kobiet po 50-tce musi być dobrany w pełni świadomie tak, aby podkreślić najlepsze cechy twarzy i ukryć ewentualne mankamenty. Panie w średnim wieku również powinny eksperymentować z koloryzacją.

Muszą być jednak świadome tego, że niektóre odcienie, które pięknie wyglądają na włosach nastolatek, mogą okazać się bardziej problematyczne u dojrzałych kobiet. Zatem, jakie kolory włosów postarzają?

głęboka krucza czerń - Pasuje paniom o ciemniejszej karnacji, o ile mają one dość łagodne rysy twarzy. Jednak przy typowo słowiańskiej urodzie, mocnych rysach lub bardzo okrągłej twarzy raczej się nie sprawdza. Ponadto ten kolor włosów często trzeba odświeżać, ponieważ jasne odrosty są widoczne jak na dłoni.

oberżyna albo intensywna czerwień - To bardzo trudne kolory dla kobiet po 50-tce. Tego typu odcienie podkreślają wszelkie niedoskonałości cery. Bardziej widoczne są więc naczynka czy zmarszczki, a sama twarz wydaje się poważna.

Szary lub siwy blond - Naturalny siwy kolor to teraz prawdziwy hit, jednak wiele kobiet zapomina, jak bardzo wymagający jest taki odcień pasm. Aby optycznie się nie postarzyć przebijającymi żółtymi refleksami, często trzeba używać specjalnych tonerów.

Odcienie, których lepiej wystrzegać się po 50-tce

Wcześniej wymienione zostały trzy koloryzacje, które są najbardziej ryzykowne przy dojrzałej urodzie. Te rozwiązania podkreślają niedoskonałości cery i uwypuklają zmarszczki.

Lista postarzających kolorów włosów jest jednak znacznie dłuższa, dlatego przypominamy, że panie po pięćdziesiątce powinny wystrzegać się również takich odcieni jak:

Platynowy blond - z żółtymi refleksami daje podobny efekt jak szary. Na ogół nie pasuje też kobietom o ciemnych brwiach i oczach.

Jednolity chłodny brąz - jest elegancki, jednak często przytłacza i wydobywa mankamenty urody. Świetliste brązy z refleksami to znacznie lepsza opcja.

Tęczowe kolory na włosach - mogą wyglądać dość infantylnie i wyglądać nienaturalnie. Nie ma w nich nic złego, o ile pasują do naszego typu urody.

Niebieski blond w przypadku kobiet o ciepłych typach urody.

Pomarańcze i żółcie - w przypadku kobiet o chłodnych kolorach skóry.

