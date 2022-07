Mówi się, że fryzura kreuje wygląd - jeśli włosy są zadbane, a fryzura nienaganna, na resztę rzeczy można przymknąć oko. To dlatego przez cały rok salony fryzjerskie "pękają w szwach" - kobiety chcą się podobać, wyglądać atrakcyjnie, a przy tym eksperymentować ze swoim wyglądem.

Będąc u fryzjera decyzja często pada na całkowitą metamorfozę. Każdy profesjonalny stylista wie, że jeśli uczesanie czy cięcie nie jest dobrze dobrane do typu urody czy kształtu twarzy, skutek może być opłakany. Jeśli zatem nie chcesz dodawać sobie lat, tych fryzur powinnaś unikać jak ognia.

Jakie fryzury dodają lat?

Wielokolorowy baleyage - kiedyś był krzykiem mody, dziś postarza

20 lat temu niemal każda kobieta chciała mieć baleyage na włosach - na rodzaj tej koloryzacji decydowały się bardzo często znane gwiazdy. Niestety, obecnie nie kojarzy się najlepiej, a co najistotniejsze - sprawia, że wygląda się w niej na kilka lat więcej. Dziś zdecydowanie lepszym wyborem będzie naturalność i raczej subtelne refleksy.

Mocno natapirowane włosy - niechlujne i postarzające

Fryzury, które nadają objętości włosom zazwyczaj dodają promiennego, młodzieńczego wyglądu. Bardzo łatwo jednak można przesadzić, co będzie skutkowało odwrotnym efektem. Mocno natapirowane włosy wyglądają na zniszczone i zaniedbane. Dodatkowo przy takim uczesaniu trzeba użyć sporej ilości lakieru, który stworzy na włosach skorupę i doda lat. Tapirowanie włosów dodatkowo osłabia i uszkadza strukturę włosów, sprawiając wrażenie mocno przesuszonych i sterczących - a takie kojarzą się tylko z kobietami w podeszłym wieku.

Zdjęcie Trwała ondulacja mocno niszczy i wysusza włosy, dodając tym samym lat / 123RF/PICSEL

Trwała na krótkich włosach - szaleństwo w czasach PRL-u, na szczęście to już przeszłość

Subtelne fale i loki na dłuższych włosach są kobiece i sprawiają, że wizualnie wygląda się młodziej. Co innego duże loki i mocny skręt włosa na krótkich fryzurach - takie fryzury tylko dodają lat. 35 lat temu może były modne, ale dziś każdy fryzjer odradzi takich eksperymentów kobietom w sile wieku.

Zbyt gęsta i prosta grzywka nie jest dobrym wyborem

Grzywki to prawdziwy hit we fryzjerstwie od wielu lat. Do mody wracają te inspirowane stylem Brigitte Bardot, czyli grzywka z akcentem francuskim albo układana na bok. Warto jednak wiedzieć, że jest jeden rodzaj, który niekorzystnie wpłynie na wygląd, a mianowicie - gęste kosmyki opadające na czoło. To najlepszy przykład damskiej fryzury, która ma istotny wpływ na kobiecy wygląd. Zamiast dodać twarzy świeżego look'u, osiągniesz odwrotny skutek. Dołożysz sobie optycznie więcej kilogramów, a oczy będą sprawiać wrażenie mniejszych niż są w rzeczywistości.

Zbyt krótkie włosy mogą podkreślać mankamenty na twarzy

Wiele kobiet dojrzałych decyduje się na skrócenie włosów - najczęściej im krócej, tym lepiej. Takie rozwiązanie nie jest najlepszym wyborem dla pań, którym zależy na młodzieńczym wyglądzie. Bardzo krótkie pasma nie będą pasować do wszystkich typów urody. Jeśli masz ostre rysy twarzy, postaw lepiej na bardzo modnego i ponadczasowego short boba, czy pixie cut.

Zdjęcie Jeśli nie masz z natury gęstych włosów, unikaj ich prostowania / 123RF/PICSEL

Mocno wygładzone długie włosy mogą postarzać

Włosy pełne objętości, nieco niesforne - odmładzają, natomiast te proste jak druty odkrywają kobiecy wiek. Taka fryzura wyostrza rysy twarzy i sprawia, że zmarszczki stają się bardziej widoczne. Dodatkowo będziesz wyglądała, jakbyś miała bardzo rzadkie włosy, a sama fryzura sprawi wrażenie oklapniętej. Jeśli zależy ci na prostych włosach, stylizuj je przy użyciu okrągłej szczotki.

Wielkie koki i dziwne upięcia też dodają lat

Minęły już czasy, kiedy wszystkie panie na ważne uroczystości czesały się w klasyczny kok. Mocno zebrane do tyłu włosy odsłaniają całą twarz, w tym uwidaczniają zmarszczki. Dzisiaj na całe szczęście taka fryzura odchodzi do lamusa. Będzie pasować nastolatkom i bardzo młodym kobietom, ale dla tych dojrzałych stylista znajdzie na pewno lepsze rozwiązanie.