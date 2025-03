Jeżeli szukamy fryzury, która w kilka sekund odejmie zbędnych lat, to warto postawić na uniwersalne cięcie, które pasuje niemalże do każdej urody i kształtu twarzy. Mowa o modyfikowanym bobie, a dokładniej o cieniowanym bobie z grzywką na bok. Najlepiej, aby włosy sięgały linii żuchwy lub nieco niżej - podkreśli to rysy twarzy, wydłuży szyję i nada elegancji.