Co przyniesie piątek, 8 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych nie wolno mylić sprawiedliwości z odwetem. Możesz pragnąć, by ktoś poczuł na własnej skórze, czym jest ból, strach, rozczarowanie. Po co ci jednak tamte złe emocje? Czy one czegokolwiek nauczą? Nie dadzą również ulgi. Weź tylko to, co pomoże ci wzrosnąć. W finansach możesz wziąć udział w sporze, składać zeznania lub wyrokować.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która żyje nieco na uboczu, ale jakoś nikt nie potrafi się bez niej obejść. Człowiek ten pilnie strzeże swoich sekretów i długo mu zajmuje, nim się przed kimkolwiek otworzy. Warto jednak czekać na to i starać się pozyskać zaufanie. W finansach możesz zdobyć pieniądze, parając się pracą związaną z wodą.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych odnajdź równowagę między wysiłkiem oraz wypoczynkiem. Jeśli mieszkasz z kimś, pomyśl nie tylko o wspólnych wydatkach, ale i o wypoczynku. Przypomnij sobie, jak tamta osoba wygląda roześmiana, wolna od trosk. Nie zgłaszaj się do przyjaciół wyłącznie, gdy masz interes. W finansach twój wysiłek opłaci się, doda życiu kolorytu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 2 Kielichów

W życiu osobistym możesz poznać kogoś, kto założy Ci na nos różowe okulary. Dzięki tej osobie zechcesz zaprzyjaźnić się ze światem i dokonać znaczących zmian w swojej codzienności. Tak naprawdę nie potrzebujesz do tego drugiego człowieka, ale będzie ci on kibicował. W finansach możesz stworzyć bardzo udany projekt z pomocą przyjaciela.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Rydwan

W życiu osobistym zapewnij sobie codziennie choć parę chwil, by spokojnie pomyśleć o indywidualnym celu. Poświęcasz się dla innych: dbasz o rodzinę, przyjaciół, wykonujesz swoje zadania. Czas zwrócić uwagę na siebie. Jaką drogę pragniesz sobie wytyczyć? Jakich wyzwań ci brakuje? W finansach możesz otrzymać awans lub zyskać okazję, by założyć działalność.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś może poprosić cię teraz o dyskrecję. Ta osoba potrzebuje emocjonalnego wsparcia, ale nie chce być oceniana. Nie oczekuje rad. Gdy ktoś znajduje się w opałach, przede wszystkim szuka bezpiecznego schronienia, a dopiero potem zastanawia się, jaką drogą ma przedzierać się przez życie. W finansach możesz zarobić na doradzaniu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym ważne będzie teraz poczucie bezpieczeństwa. Ktoś oczekuje, że nie przegapisz momentu, kiedy trzeba będzie pochwalić, wyznać miłość, okazać zainteresowanie. Nie bój się wyciągnąć ręki po uczucie, które ktoś ewidentnie Ci ofiarowuje. W finansach dziel się zyskiem z tymi, którzy na to zasługują. Inwestuj w rozwiązania techniczne i w lojalność ludzi.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych pojawia się szansa na rozpoczęcie czegoś nowego. Początki mogą być trudne, a postęp - powolny. Pomyśl, że sam proces jest ciekawszy i bardziej wartościowy niż końcowy efekt. Ciesz się nim. Nie pytaj jeszcze, dokąd zaprowadzi cię ta droga. W finansach zbierz, co masz, zrób też "przegląd" swoich umiejętności, napisz CV.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych nie walcz z żywiołem miłości. Jeśli zalewa Cię ona jak fala, daj się ponieść. Jeżeli ktoś wyrusza w drogę, nie powstrzymuj go. Nie staraj się też na siłę zapuścić korzeni w miejscu, które jest zdecydowanie jałowe, niegościnne. Nadchodzą lepsze czasy. W finansach możesz przeczekać lub odejść, ale nie możesz aktywnie zwalczać kryzysu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Giermek Mieczy

W życiu osobistym możesz poznać wiele osób, które wzbudzą twoją ciekawość i zaspokoją potrzebę nowości. Wykorzystaj swój bystry umysł, aby ocenić, kto może zaoferować ci naprawdę rozwijającą podróż. Łatwo będzie też ulegać rozproszeniu i zbaczać z kursu. W finansach możesz szkolić osobę bardzo uzdolnioną, ale skłonną do rozpraszania się, nieuważną.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych niczego nie udawaj i pozwól też Drugiej Stronie pokazać jej autentyczne "ja". Na początku związku ubieramy się w piękne marzenia, eksponujemy zalety jak klejnoty, a wady skrzętnie ukrywamy pod piękną powłoczką. W końcu jednak trzeba dać ujście wszystkim swoim emocjom. W finansach nie oceniaj książki po okładce, a ludzi - po pozorach.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta As Buław

W życiu osobistym masz dobre warunki, by zrealizować swoje plany. To doskonały moment, aby kogoś zagadnąć, zaproponować wspólny wypad. Zwłaszcza wycieczki na świeżym powietrzu okażą się korzystne. Wspólny ruch zbliża, wyzwala pozytywne emocje. W finansach twoje wysiłki dadzą pierwsze efekty. To jest czas, aby je kontynuować.

