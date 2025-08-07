Pochodzenie i znaczenie imienia Oktawian

Oktawian to męskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od nazwy rzymskiego rodu Oktawiuszów.

Popularność imienia Oktawian w Polsce

Oktawian to mało popularne imię w Polsce. W 2023 roku otrzymało je jedynie 43 chłopców.

Kiedy Oktawian obchodzi imieniny?

Oktawian może obchodzić imieniny 23 marca, 6 sierpnia, 2 września lub 23 grudnia.

Oktawian - zdrobnienia imienia

Oktawian to imię, które jest zdrabniane na wiele sposobów. Wśród popularnych określeń najczęściej spotykane to:

●Oktawianek,

●Oktawianuś,

●Oktawek,

●Oktawuś,

●Oktawio.

Znane osoby o imieniu Oktawian

Oktawian to imię na literę O, które nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:

●Oktawian Augustynowicz - polski filantrop, generał armii rosyjskiej,

●Octavian Goga - rumuński poeta i polityk,

●Oktawian Marek Syriusz Bulanowski - poeta, tłumacz.

Numerologia i cechy osób o imieniu Oktawian

Oktawian to mężczyzna aktywny, człowiek czynu, zawsze gotowy do działania. Często jednak, zamiast pomyśleć, najpierw działa, co niekiedy przynosi odwrotne skutki od zamierzonych. W życiu stawia na przyjemności, żyje chwilą, a refleksje pozostawia na starość.

Oktawian to numerologiczna czwórka. Z reguły jest to mężczyzna zaradny, oszczędny, który ceni praktyczne rozwiązania. Nie ukrywa, że dąży do bogactwa i dobrobytu, choć z ich osiągnięciem bywa różnie.

Oktawian - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Oktawian to człowiek otwarty na potrzeby innych. Z tego względu w życiu zawodowym chętnie podejmuje się pracy na stanowisku pielęgniarza, strażaka czy kelnera.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Oktawiana obsydian śnieżny i gagat.

