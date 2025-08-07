Imię jak ze starożytnego rodu. Znaleźć noszącego je Polaka nie jest łatwo
W Polsce trudno spotkać mężczyznę o tym imieniu, bo rocznie rodzi się ich jedynie kilkudziesięciu. Gdy już go spotkasz, postaraj się bliżej poznać jego charakter. Oktawian to bowiem mężczyzna wyjątkowy. Z jednej strony jest oszczędny, z drugiej żyje chwilą, niejednokrotnie zapominając o ulotności życia. Jakim jest partnerem, a jakim kompanem w pracy?
Spis treści:
Pochodzenie i znaczenie imienia Oktawian
Oktawian to męskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od nazwy rzymskiego rodu Oktawiuszów.
Popularność imienia Oktawian w Polsce
Oktawian to mało popularne imię w Polsce. W 2023 roku otrzymało je jedynie 43 chłopców.
Kiedy Oktawian obchodzi imieniny?
Oktawian może obchodzić imieniny 23 marca, 6 sierpnia, 2 września lub 23 grudnia.
Oktawian - zdrobnienia imienia
Oktawian to imię, które jest zdrabniane na wiele sposobów. Wśród popularnych określeń najczęściej spotykane to:
●Oktawianek,
●Oktawianuś,
●Oktawek,
●Oktawuś,
●Oktawio.
Znane osoby o imieniu Oktawian
Oktawian to imię na literę O, które nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:
●Oktawian Augustynowicz - polski filantrop, generał armii rosyjskiej,
●Octavian Goga - rumuński poeta i polityk,
●Oktawian Marek Syriusz Bulanowski - poeta, tłumacz.
Numerologia i cechy osób o imieniu Oktawian
Oktawian to mężczyzna aktywny, człowiek czynu, zawsze gotowy do działania. Często jednak, zamiast pomyśleć, najpierw działa, co niekiedy przynosi odwrotne skutki od zamierzonych. W życiu stawia na przyjemności, żyje chwilą, a refleksje pozostawia na starość.
Oktawian to numerologiczna czwórka. Z reguły jest to mężczyzna zaradny, oszczędny, który ceni praktyczne rozwiązania. Nie ukrywa, że dąży do bogactwa i dobrobytu, choć z ich osiągnięciem bywa różnie.
Oktawian - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Oktawian to człowiek otwarty na potrzeby innych. Z tego względu w życiu zawodowym chętnie podejmuje się pracy na stanowisku pielęgniarza, strażaka czy kelnera.
Szczęśliwymi kamieniami są dla Oktawiana obsydian śnieżny i gagat.
