Francuski manicure to nieśmiertelny klasyk, ale w tym sezonie dodajemy do niego nieco koloru. Wiosną 2025 rządzi butter yellow, czyli subtelna, kremowa żółć przypominająca roztopione masło na ciepłym toście. Jest elegancka, ale jednocześnie świeża i wiosenna. Świetnie wygląda na lekko różowej lub transparentnej bazie, a w duecie z subtelnym złotym akcentem zamienia się w manicure, który pasuje zarówno do wielkanocnego brunchu, jak i wieczornego drinka z przyjaciółkami.

Skoro przy frenchu jesteśmy... W tym sezonie to nie tylko subtelne pastelowe końcówki, ale też coś dla osób, które kochają maksymalizm. Bold French to większe, grubsze linie, odważne kolory i geometryczne kształty. Możesz iść w neonowe odcienie, czarne kontury albo metaliczne wykończenie. Najmodniejsze wersje? Czarno-białe końcówki na nude bazie, french z brokatowym obrysem albo efekt "reverse" - z kontrastowym półksiężycem u nasady paznokcia.

Zapomnij o baby blue czy miętowej zieleni - granat właśnie wszedł do wiosennej gry i wygląda obłędnie! Jest elegancki, ale potrafi być też drapieżny, zwłaszcza w wersji z matowym wykończeniem. Granatowe paznokcie można zestawić z minimalistycznym złotym zdobieniem albo stworzyć kosmiczny efekt, dodając drobinki przypominające gwiazdy. To idealna opcja dla tych, które chcą czegoś mniej oczywistego, ale nadal stylowego.

Tak, kwiatowe wzory na paznokciach to wiosenny must-have, ale w 2025 nie chodzi o grzeczne stokrotki. Teraz liczy się artyzm - delikatne malunki przypominające akwarelowe obrazy, minimalistyczne kontury na przezroczystym tle albo efekt 3D z drobnymi, pastelowymi płatkami. Hitem są też kwiatowe wzory w negatywie, czyli paznokcie pokryte kolorowym lakierem, z przezroczystymi, kwiatowymi przestrzeniami. To subtelny, ale oryginalny sposób na florystyczny manicure.

Nie ma co się oszukiwać - chrom nadal rządzi i nie zamierza ustępować miejsca. Jeśli chcesz, by twoje paznokcie wyglądały jak biżuteria, wybierz efekt lustrzanej tafli w odcieniu różowego złota, srebra lub perłowego fioletu. Chromowane paznokcie pasują zarówno do minimalistycznych stylizacji, jak i do bardziej zdobionych wzorów - np. w połączeniu z subtelnym french manicure albo drobnymi kryształkami.