Kobiety po 70. roku życia powinny unikać kilku błędów w doborze fryzur. Lepiej nie decydować się na zbyt ciemne kolory włosów, które mogą podkreślać zmarszczki, przez co twarz będzie wyglądała na bardziej zmęczoną, niż jest w rzeczywistości. Dodatkowo, jeśli nasze włosy nie są zbyt zdrowe, czy gęste to lepiej zrezygnować z bardzo długich fryzur. Krótsze a zdrowsze cięcia będą znacznie lepiej się prezentować, niżeli dłuższe i przerzedniałe. Po 70-tce warto powstrzymać się od nadmiernej stylizacji i sztywnych fryzur. Mocno natapirowane i lakierowane włosy dodają nawet 10 lat. Należy wystrzegać się również dużej ilości żelu i brylantyny. Takie kosmetyki sprawiają niestety, że wygląd staje się nienaturalny, dlatego lepiej postawić na luźniejsze i bardziej swobodne uczesania, takie delikatne fale. Zawsze jednak trzeba mieć na uwadze, że każda uroda jest inna i to właśnie do niej, należy dostosowywać fryzurę, czy też makijaż.