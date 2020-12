Najmodniejszy makijaż na sylwestra

Tegoroczny sylwester bez wątpienia będzie inny od poprzednich... Niezależnie jednak od tego, czy spędzisz go tylko z najbliższymi w domu czy na małej domówce z przyjaciółmi, przemyślany i dopracowany makijaż pozwoli ci z uśmiechem wejść w nowy, 2021 rok!

Zdjęcie Makijaż rodem z lat 90. znów będzie hitem sylwestrowej nocy. Zainspiruj się Pamelą Anderson /EastNews /East News

Makijaż sylwestrowy od zawsze rządzi się swoimi prawami - ma błyszczeć i rzucać się w oczy. Taki make-up z powodzeniem wykonasz sama - w sieci znajdziesz mnóstwo filmików, które pokażą ci, jak krok po kroku przemienić się w prawdziwą królową imprezy. Nasz krótki przewodnik pomoże ci natomiast wybrać coś dla siebie z najmocniejszych trendów sezonu.

Żółty rządzi

Instytut Pantone ogłosił właśnie dwa kolory, które będą królować w 2021 roku - to szary i rozświetlający żółty. O ile pasujący do wszystkiego i będący świetną bazą szary możesz sobie w sylwestra odpuścić (powiało nudą...), o tyle żółty może okazać się prawdziwym hitem tego wieczoru. Postaw na cień do powiek w tym kolorze - świetnie sprawdzi się zarówno jasny, pastelowy odcień jak i mocny i wyrazisty. Jeśli chcesz uzyskać intensywny, neonowy efekt, zamocz pędzelek do makijażu w wodzie i wilgotnym zaaplikuj cień na powiekę. Całość makijażu oka dopełni perfekcyjna, czarna kreska i mocno wytuszowane rzęsy.



