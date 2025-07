Srebrny odcień pod specjalnym nadzorem. Pielęgnacja pójdzie jak z płatka

Jagoda Pazur

Aby siwizna prezentowała się naprawdę efektownie, potrzebuje właściwej pielęgnacji. Brak melaniny w strukturze włosa powoduje, że siwe pasma są bardziej suche, szorstkie, mają tendencję do matowienia, a czasem także do żółknięcia. Klucz do ich pięknego wyglądu tkwi w odpowiednim nawilżeniu, wygładzeniu oraz wydobyciu naturalnego blasku. Tu z pomocą przychodzą naturalne metody: olejki roślinne, ziołowe płukanki i domowe rytuały, które potrafią przemienić matową siwiznę w świetlistą koronę.