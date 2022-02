Wydaje się, że pięć lat w życiu człowieka to stosunkowo niewiele. W tym czasie może się jednak sporo wydarzyć, na co najlepszym dowodem są zdjęcia tej oryginalnej "modelki". Od 2017 roku zmieniła się nie do poznania.

Maria Magdalena, bo pod tymi imionami znana jest w mediach społecznościowych, postawiła na radykalną metamorfozę. Zaczęła mając 21 lat, a dziś trudno ją rozpoznać. Dzięki chirurgom plastycznym "poprawiła" niemal każdą część swojego ciała.

Instagram Post

Uzależniona od operacji plastycznych

26-letnia Kanadyjka krok po kroku realizuje swoją wizję, która ma zbliżyć ją do ideału. Najpierw powiększyła piersi, później zoperowała nos, a kolejne zabiegi trudno zliczyć. Efekt? Wytatuowana od stóp do głów kobieta o kontrowersyjnej sylwetce.

Jedni kierują pod adresem Marii Magdaleny wyłącznie słowa krytyki, inni uważają influencerkę za spektakularną piękność. Jedno jest pewne – użytkowniczka "1800leavemaryalone" na Instagramie wywołuje emocje. Czy przejmuje się hejterami?

Instagram Post

Ludzie bywają bezlitośni. Na podstawie wyglądu oceniają, że jesteś złym człowiekiem. Potrafią być straszni

- żali się 26-latka.

A chwilę później planuje kolejne "przeróbki". Ostatnią operację przeszła na początku lutego, gdy kolejny raz lekarze zajęli się jej nosem.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

