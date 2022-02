Jeszcze kilka lat temu o "żywych lalkach Barbie" było naprawdę głośno. Co jakiś czas w mediach społecznościowych pojawiały się kolejne kobiety szczycące się swoim maksymalnie sztucznym wyglądem. Sporą karierę zrobiła także Polka, która występowała pod pseudonimem Anella.

Ich miejsce zajęły blogerki plus size, które miały do zaoferowania światu coś więcej. Zamiast zmieniać w sobie wszystko – postawiły na naturalność i samoakceptację. Do dziś prezentują w internecie swoje nieco większe ciała, promując tzw. ciałopozytywność.

A gdyby tak połączyć te dwa zjawiska?

Caitlan Redding nie nosi najmniejszego rozmiaru ubrań, a przy okazji uwielbia swój nieco przesłodzony wizerunek. Z tego powodu przedstawia się jako "Barbie plus size". Akceptuje swoje krągłości i równocześnie chce wyglądać jak kultowa lalka.

Efekt? Niemal 100 tysięcy obserwatorów na Instagramie, którzy są zachwyceni figurą i stylem Brytyjki. Znakami rozpoznawczymi 22-latki są blond włosy, kolorowy makijaż i przylegające ubrania. Czasami też głęboki dekolt oraz odsłonięte nogi.

Jestem bardzo dumna z tego, kim jestem i nie mam zamiaru się ukrywać, gdy ktoś krytykuje moje kształty. Czuję się szczęśliwa i pewna siebie

- wyznała w rozmowie z "The Sun".

Ignoruje krytyczne komentarze i skupia się na bardziej pozytywnych ocenach. Tych nie brakuje!

