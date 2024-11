Jogurt naturalny znany jest ze swoich wyjątkowych właściwości zbawiennie oddziałujących na układ pokarmowy. Bogaty w białko, witaminy A, D, B oraz magnez, stanowi doskonałe uzupełnienie diety w te pierwiastki. Sprawdzi się także podczas oraz po antybiotykoterapii jako sprzymierzeniec w walce o odbudowę zniszczonej flory bakteryjnej w jelitach. Okazuje się, że z jego właściwości możemy korzystać także zewnętrznie. Nałożony na skórę nawilża, wspiera w walce z trądzikiem, a zawarty w nim kwas mlekowy pomoże rozjaśnić przebarwienia. W zależności od efektu, na jakim nam zależy, do jogurtu naturalnego (najlepiej typu greckiego) wystarczy dodać poszczególne składniki, które bez problemu znajdziesz w swojej kuchni, by stworzyć domowe maseczki i odżywić cerę oraz włosy. Wykonuj je dwa razy w tygodniu, by zauważyć pełne spektrum ich możliwości.