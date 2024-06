Spadek elastyczności, zmarszczki, pękające naczynka, a z czasem zmiana rysów twarzy to naturalne objawy procesu starzenia się skóry . Główną tego przyczyną jest zmniejszenie produkcji kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jej jędrność i elastyczność. Już między 40 a 50 rokiem życia produkcja kolagenu spada o 30 proc., co niestety odbija się na kondycji i wyglądzie skóry .

● Toksyna botulinowa (botox) - to jeden z najczęściej wybieranych zabiegów. Polega on na wstrzyknięciu preparatu w wyznaczone miejsce, co prowadzi do wyłączenia z pracy mięśni, które przestają się marszczyć. Już niewielkie dawki preparatu ograniczają powstawanie zmarszczek. Zabieg polecany jest osobom, które borykają się ze zmarszczkami mimicznymi czoła, między brwiami (tzw. lwia zmarszczka), wokół oczu, nosa i okolic ust. Cena zabiegu uzależniona jest od ilości jednostek botoksu potrzebnych do uzyskania satysfakcjonujących rezultatów.