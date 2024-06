Skóra wokół oczy to najdelikatniejszy obszar ludzkiego ciała. Pierwsze objawy starzenia w postaci cienkich linii pojawiają się zwykle już po 25. urodzinach. " Kurze łapki" , czyli typowe zmarszczki mimiczne to nie wszystko. Znaczący wpływ na widoczność zmarszczek ma specyfika tego obszaru, podatnego na przesuszenie oraz podrażnienia.

Skóra wokół oczu jest wrażliwa, cienka i niemalże pozbawiona gruczołów łojowych. Szybciej dochodzi do ubytków wody, elastyny i kolagenu. Wszystko to sprawia, że traci elastyczność i napięcie, a w wyniku tego staje się pomarszczona. Kluczowa jest więc umiejętna pielęgnacja twarzy ze szczególnym uwzględnieniem tego podatnego na zmiany wyglądu rejonu. Co stosować na zmarszczki pod oczami? Oprócz drogeryjnych kosmetyków warto zastosować naturalne maseczki, które odżywią skórę i przywrócą jej młodzieńczy wygląd.