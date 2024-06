Rozkoszne orzeźwienie: sok z mięty w upały

Nawadnianie organizmu jest kluczowe, ponieważ wtedy wszystkie układy i narządy pracują wzorowo. Ile wody należy wypijać każdego dnia? Przyjmuje się, że dorosły człowiek powinien spożywać jej około dwóch litrów. Oczywiście, w czasie upałów proporcje mogą się zwiększać, zależnie od zapotrzebowania, niemniej jednak warto dodawać do niej sok z cytryny. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że doskonale gasi pragnienie oraz orzeźwia, co jest na wagę złota w czasie upałów. Ale nie tylko latem powinniśmy sięgać po sok z cytryny z wodą, ale również wtedy, kiedy podejmujemy się intensywnego wysiłku fizycznego lub jesteśmy po suto zakrapianej imprezie. Woda plus sok z cytryny oraz dodatek łyżki miodu ze szczyptą soli to naturalny, domowy napój izotoniczny. Nie tylko załagodzi nieprzyjemne objawy, takie jak ból głowy, ale także dostarczy wypłukanych witamin i minerałów, których zmęczony organizm bardzo potrzebuje.

Piękny i młody wygląd? To zasługa soku z cytryny

Odrobina soku z cytryny sprawi, że szybciej zrzucimy zbędne kilogramy 123RF/PICSEL

Co można znaleźć w soku z cytryny? Oczywiście, najbardziej znaną substancją jest witamina C. Jeśli kojarzy nam się z poprawą odporności, to dobrze, ale i tak ma ona więcej zasług dla naszego ciała. Okazuje się, że kwas askorbinowy, bo tak też jest nazywana, zaliczany jest do naturalnych antyoksydantów, czyli substancji redukujących wolne rodniki. One z kolei odpowiedzialne są za szybsze starzenie się komórek organizmu, ale także mogą wywoływać choroby cywilizacyjne. Warto dodać, że naturalne antyoksydanty pomagają również pozbywać się nadmiaru toksyn z organizmu, a to zbawienne dla naszych nerek i wątroby. Witamina C ma więcej zasług: nie sposób zapomnieć o tym, że uelastycznia naczynia krwionośne, przez co łatwiej opanować skoki ciśnienia tętniczego. Kwas askorbinowy realnie wpływa także na nasz wygląd: wystarczy nadmienić fakt, że pomaga syntetyzować przez organizm kolagen, a to właśnie on sprawia, że nasza skóra jest jędrna i trudniej tworzą się na niej zmarszczki.

Sok z cytryny na zdrowe nerki

Wiadomo już, że sok z cytryny pozwala pozbywać się nadmiaru toksyn z organizmu, co jest zbawienne dla wątroby i nerek. Jeśli jednak kondycja tych drugich leży nam na sercu, to powinniśmy częściej pić wodę z sokiem cytrynowym. Dlaczego? Otóż wszystko ze względu na fakt, że utrudnia on powstawania kamieni nerkowych, które powodują bardzo bolesne schorzenie, czyli kamicę nerkową. Kamienie nerkowe nie tylko obniżają wydajność tego narządu, ale także mogą tworzyć zatory, np. w moczowodach, podnosić ciśnienie i je zatykać, co wtedy powoduje bardzo bolesne ataki, których nie uśmierzają leki przeciwbólowe.

Jelita na medal? Sok z cytryny pomoże

Zastosowanie cytryny pomoże na spracowane jelita 123RF/PICSEL

Problemy żołądkowe to częsta przypadłość, której można zapobiegać. Jeśli trapią nas nader często, a do tego borykamy się zaparciami oraz wzdęciami: może być to wynik nieodpowiedniej ilości wody w organizmie. Skoro cierpimy z ich powodu, to warto pić wodę z sokiem cytrynowym. Nie tylko łatwiej pozbędziemy się trapiących nas dolegliwości, ale dodatkowo pobudzimy jelita do lepszego działania. Nie tylko oczyszczą się z zalegających złogów, ale także przyspieszą się procesy trawienia, co tylko ułatwi procesy odchudzania.

Sok z cytryny nie tylko do wody

Białe trampki będą błyszczeć. Wystarczy wyszorować je sokiem z cytryny 123RF/PICSEL

Sporo wiemy już, jak sok z cytryny działa na nasz organizm, ale trzeba przyznać, że jego zastosowanie wychodzi daleko poza sferę kulinarną. Do czego można jeszcze wykorzystać sok z cytryny? Sprawdźmy.

Wybielanie : jeśli nasze ubrania albo firanki utraciły swoją biel, to sok z cytryny może pomóc. Wystarczy tekstylia namoczyć w wodzie wraz ze specyfikiem i pozostawić w takiej kąpieli na kilka godzin. Później wystarczy wyprać tak, jak zwykle. Sok z cytryn może posłużyć do wybielenia butów, ale w tym przypadku należy nanieść go bezpośrednio na obuwie i wyszorować za pomocą gąbki albo szczoteczki.

Odkamienianie : twarda woda jest zmorą w łazienkach i kuchniach, a sok z cytryny może pomóc pozbyć się kamiennego nalotu. Armaturę albo kafelki można potraktować ściereczką nasączoną specyfikiem, a później dokładnie wyczyścić. W przypadku grubej warstwy kamienia sok można nasączyć ręcznikami papierowymi, a następnie przyłożyć do zakamienionych powierzchni i pozostawić na kilka godzin. Pamiętajmy, że sok z cytryny pomoże także odnowic wnętrze naszego czajnika.

Podlewanie: wiemy już, że twarda woda sprzyja powstawaniu kamienia, ale jeśli taka płynie w naszych kranach, to problem mogą mieć również nasze rośliny. Wtedy też marnieją w oczach, a nowe łodygi, liście czy kwiaty pojawiają się sporadycznie. Dlatego jeśli chcemy poprawić kondycję naszych okazów, to do wody dodajmy odrobinę soku z cytryny.

