Podkład podkreśla zmarszczki? Mamy na to sposoby

Podkład, który podkreśla zmarszczki? Problem tendotyczy zarówno dojrzałych pań, jak i nastolatek, u których pojawiają się pierwsze zmarszczki mimiczne. Czy zawsze musimy wyrzucać do kosza podkład, który je podkreśla? Absolutnie nie! Często zdarza się, że winę ponosi nie sam fluid, a nieprawidłowa pielęgnacja lub sposób jego nakładania.

Zdjęcie Odpowiednio nałożony podkład odejmie nam lat /123RF/PICSEL

Krok 1: Zadbana skóra



Nawet najlepszy podkład nie będzie dobrze wyglądał na przesuszonej cerze. Zadbajmy więc o dobre serum nawilżające, krem do twarzy i pod oczy. W przypadku skóry dojrzałej warto stosować krem przeciwzmarszczkowy np. z kwasem hialuronowym.



Trzeba pamiętać również o tym, że makijaż nie jest środkiem do walki z ewentualnymi niedoskonałościami - to zadanie kosmetyków do pielęgnacji. Makijaż przede wszystkim ma podkreślać nasze naturalne piękno. Zadbana skóra jest zwykle mniej wymagająca. Podkład nie tylko rozprowadza się na niej znacznie łatwiej, ale i dłużej utrzymuje się w nienaruszonym stanie.



Zdjęcie Brak dbałości o odpowiednie nawilżenie skóry dodaje nam lat / 123RF/PICSEL

Krok 2: Baza pod makijaż



Skóra powinna być odpowiednio przygotowana do makijażu. Warto więc stosować także bazę, dzięki której makijaż pozostanie w nienaruszonym stanie przez cały dzień (lub całą noc!). Warto pamiętać o tym, aby dopasować produkt do typu swojej cery. Na rynku znaleźć możemy bazy pod makijaż o właściwościach nawilżających, matujących, korygujących, przeciwzmarszczkowych i rozświetlających.

Pamiętajmy, aby nie przesadzać z ilością bazy. Do pokrycia całej twarzy wystarcza ilość wielkości ziarnka grochu. Jeśli użyjemy za dużo bazy, podkład może się rolować i wyglądać nieestetycznie.



Krok 3: Odpowiedni podkład



Przede wszystkim należy pamiętać o tym, aby dopasować podkład do typu swojej cery. Posiadaczki cery suchej nie powinny sięgać po produkty dla cery tłustej - i odwrotnie. Zakup odpowiedniego podkładu jest kluczowy.



Jeśli produkt mimo wszystko podkreśla zmarszczki, warto zastanowić się nad tym, jak go używamy. Może się bowiem zdarzyć, że aplikujemy zbyt dużą ilość podkładu i stąd ten nieestetyczny efekt. W przypadku podkładu, warto zapamiętać zasadę - im mniej, tym lepiej.



Zdjęcie Zbyt duża ilość podkładu nie wygląda dobrze i nas postarza / 123RF/PICSEL

Krok 4: Liczy się sposób nakładania



Zmarszczki mogą być widoczne także z powodu nieprawidłowej aplikacji podkładu. Fluid możemy nakładać palcami, mokrą gąbeczką lub specjalnym pędzlem. Który sposób jest najlepszy? Odpowiedź nie jest prosta. To zależy od stosowanego podkładu, dlatego warto eksperymentować.



Bardzo często zdarza się, że podkład, który spisywałyśmy na straty, nagle okazuje się rewelacyjnym produktem. A wszystko dzięki zmianie sposobu aplikacji. Jeżeli więc nakładany palcami podkład powoduje podkreślania zmarszczek, spróbujcie np. gąbeczki.



Krok 5: Utrwalacz



Puder nie jest wystarczającym utrwaleniem makijażu. Jeżeli zależy wam na naprawdę trwałym makijażu, to koniecznie będzie użycie specjalnego utrwalacza w sprayu. Tzw. fixer nie tylko znacznie przedłuża trwałość makijażu, ale przede wszystkim scala wszystkie jego warstwy. Dzięki temu możemy uniknąć nieestetycznego podkreślania zmarszczek przez podkład.



Możecie również spróbować użyć np. mgiełki nawilżającej, hydrolatu czy wody termalnej. Tego typu produkty znacząco poprawiają wygląd makijażu.



