​Podpowiadamy, jak zadbać o skórę, jeśli przesadzisz z alkoholem

Nie jest tajemnicą, że nadmierne spożycie alkoholu ma fatalny wpływ na organizm. Odbija się ono również na wyglądzie skóry, która staje się zaczerwieniona, podrażniona i sucha. Jeśli witając nowy rok przesadziłyśmyy z ilością wysokoprocentowych trunków, możemy być niemal pewne, że na twarzy pojawi się opuchlizna, a cera stanie się szorstka i matowa. Na szczęście istnieją sposoby na to, by szybko przywrócić skórze utraconą równowagę.

Zdjęcie Istnieją sprawdzone sposoby na to, by przywrócić skórze utraconą na skutek spożycia zbyt dużej ilości alkoholu równowagę /123RF/PICSEL

Zgubny wpływ alkoholu na ludzki organizm jest dobrze znany i udokumentowany. Choć wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak szkodliwe dla ciała i naszego późniejszego samopoczucia jest nadmierne spożywanie napojów wyskokowych, w okresie świąteczno-noworocznym ignorujemy tę prawdę. Oddając się beztroskiemu świętowaniu z kieliszkiem ulubionego trunku w dłoni, nie zdołamy oszukać własnego organizmu, który nazajutrz przypomni nam, dlaczego należało zachować umiar. Pierwsze skutki wypicia zbyt dużej ilości alkoholu dostrzeżemy bardzo szybko - prócz bólu głowy i nudności pojawi się również opuchlizna na twarzy, a cera stanie się szorstka i matowa.

Alkohol, jak podkreślają zgodnie specjaliści, ma bowiem fatalny wpływ na kondycję skóry. "Jeśli moja klientka zeszłej nocy wypiła sporo alkoholu, zobaczę to natychmiast. Jej skóra będzie odwodniona i zaczerwieniona, a naczynka będą dużo bardziej widoczne. Pojawiają się też stany zapalne, które mogą utrzymywać się przez wiele godzin. Ponadto alkohol zamienia się w cukier, co wywołuje glikację, a to dosłownie niszczy kolagen i elastynę, powodując przedwczesne starzenie skóry" - wyrokuje w rozmowie z brytyjskim magazynem "Vogue" kosmetyczka Pamela Marshall.

Czy powinnyśmy zatem pogodzić się z przykrymi konsekwencjami wznoszenia noworocznych toastów? Niekoniecznie. Istnieją bowiem sprawdzone sposoby na to, by przywrócić skórze utraconą na skutek spożycia zbyt dużej ilości alkoholu równowagę. "Po zakrapianej imprezie zapomnij o stosowaniu kwasów AHA, takich jak glikolowy, migdałowy, cytrynowy czy mlekowy, gdyż dodatkowo podrażnią one skórę. Zamiast nich wybierz znacznie łagodniejsze polihydroksykwasy, które delikatnie złuszczają i ujędrniają skórę, jednocześnie zwiększając jej nawilżenie. Poza tym zapobiegają rozszerzaniu i pękaniu naczyń krwionośnych. Po imprezie zastosuj więc preparat wzbogacony o glukonolakton, glukoheptanolakton lub kwas laktobionowy oraz ceramidy, które wzmacniają barierę ochronną skóry" - tłumaczy ekspertka.

Bardzo istotne jest również odpowiednie nawodnienie i bogata w kwasy tłuszczowe dieta. "Ciało reaguje na alkohol utratą wody. A odwodnienie sprawi, że twoja skóra będzie bardzo sucha i napięta. Choć, co zgoła oczywiste, musisz pić wówczas jak najwięcej wody, aby przywrócić skórze optymalne nawilżenie, trzeba także dostarczyć jej niezbędnych kwasów tłuszczowych. Uwzględnij zatem w jadłospisie tłuste ryby, nasiona lnu, nasiona chia i orzechy" - podpowiada dermatolożka Anita Sturnham. W noworocznym menu powinny się znaleźć też warzywa, dzięki którym dostarczymy ciału utracone witaminy i minerały. Zamiast tuczących fast foodów przyrządźmy na śniadanie np. pożywną shakshukę z bogatymi w potas pomidorami i szpinakiem, który jest źródłem witaminy C, żelaza i magnezu. A gdy po świętowaniu obudzimy się z mocno zaczerwienioną skórą, natychmiast nałóżmy na twarz nawilżającą maseczkę, np. z dodatkiem oleju lnianego i awokado.