"Scandi hairline" odświeża wygląd włosów i pozwala uzyskać naturalny efekt, ale nie obciąża pasm. Podobny rodzaj koloryzacji skupia się bowiem na subtelnym rozjaśnieniu włosów wokół linii czoła , w efekcie do złudzenia przypominając naturalnie muśnięte słońcem kosmyki. Co istotne, farba, która pokryje włosy tuż przy skórze, powinna być maksymalnie o dwa tony jaśniejsza od naturalnego odcienia włosów . Wówczas jasne refleksy przy twarzy będą subtelnie przechodzić w ciemniejsze pasma, tworząc świeżą, delikatnie rozjaśnioną całość.

Największa zaleta "scandi hairline"? Gdy z nową fryzurą opuścisz salon fryzjerski, z pewnością nie wrócisz do niego szybko. Podobny rodzaj koloryzacji daje bowiem szansę na nieco rzadsze wizyty u stylisty - przejście pomiędzy odrostem jest bowiem płynne, przez co wygląda dobrze nawet po upływie kilku tygodni. "Scandi hairline" nie jest też zbyt wymagające i czasochłonne, przez co może okazać się nieco tańsze w wykonaniu. To jednak nie koniec.