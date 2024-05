Chociaż na przestrzeni ostatnich lat formuły kosmetyków do koloryzacji włosów bardzo się zmieniły, wciąż nie da się zupełnie wyeliminować z nich składników mających negatywny wpływ na nasze włosy. Dobrej jakości farby nie zawierają już szkodliwego amoniaku. Jednak środki służące do rozjaśniania włosów nadal zawierają utleniacze, czyli silne środki chemiczne, które niestety niszczą włosy. Większość negatywnych skutków koloryzacji jest związana z otwarciem łuski włosa, które jest konieczne, aby pigmenty mogły wniknąć w jego strukturę.

Przede wszystkim stają się one przesuszone, matowe i podatne na uszkodzenia. Częściej się łamią, a ich końcówki mają tendencję do rozdwajania się. Zdarza się również, szczególnie przy częstych zmianach koloru, że włosy zaczynają wypadać.

Siwe włosy posiadają nieco inną strukturę niż włosy w naturalnie występujących odcieniach blondu, czerni czy brązu. Często zdarza się, że są wyjątkowo kruche, łamliwe, ale i dość sztywne, przez co trudne do ułożenia. Nie są też tak gładkie i przyjemne w dotyku jak włosy naturalne czy farbowane. Specyficzna struktura siwych włosów sprawia, że farby utrzymują się na nich zdecydowanie krócej, w związku z czym koloryzację trzeba powtarzać częściej. Przyjmuje się, że aby utrzymać jednolity kolor bez siwych pasm, należy farbować włosy co 4-6 tygodni.