Pumpkin spice to hit tej jesieni. Polki pokochają tę koloryzację?

Pumpkin spice kojarzyła się dotychczas głównie z pyszną kawą latte z dodatkiem cynamonu, ale w tym sezonie głośno będzie o przepięknej koloryzacji, inspirowanej dynią - smacznym symbolem jesieni.

Koloryzacja pumpkin spice polega na połączeniu dwóch odcieni - mocnego pomarańczu oraz jasnego blondu, nałożonego na pasemka wokół twarzy. Ta oryginalna koloryzacja pasuje głównie brunetkom i szatynkom, ale z powodzeniem sięgać mogą po nią także blondynki - co ciekawe, to właśnie na ich włosach najłatwiej jest osiągnąć perfekcyjny odcień pumpkin spice. Nie przejdzie obok niego obojętnie żadna fanka oryginalnej, mocnej koloryzacji.





Pumpkin spice to nowy hit Instagrama. Kobiety kochają tę koloryzację!

Nazwa Pumpkin Spice pochodzi od amerykańskiej przyprawy na bazie dyni, cynamonu i gałki muszkatołowej, której używa się do przyrządzenia kultowego ciasta, napojów lub wspomnianej kawy latte. Jeszcze kilka lat temu to właśnie kawa była instagramowym hitem jesieni, ale wiele wskazuje na to, że w tym sezonie palmę pierwszeństwa przejmie dyniowa koloryzacja. Instagram kipi już od fotek kobiet, które ją pokochały.

