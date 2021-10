Fryzjerzy i styliści przypominają, że z pomocą dobrego cięcia i właściwie dobranego koloru włosów można podkreślić mocne strony i ukryć niedoskonałości. Doświadczony specjalista inną fryzurę zaproponuje blondynce o drobnej, szczupłej twarzy, a inną wyrazistej brunetce o zaokrąglonych kształtach. Nie bez znaczenia jest również struktura włosa, ich ilość i gęstość - one również znacząco wpływają na dobór właściwego cięcia i koloryzacji.

Fryzura dla okrągłej twarzy i cienkich włosów. To cięcie jest hitem!

Właścicielki okrągłej twarzy i cienkich włosów mają szczęście - fryzura, która jest dla nich wręcz stworzona, to najmodniejsze cięcie tej jesieni. Mowa o pixie cut, a konkretnie o jej dłuższej wersji. Fryzura ta charakteryzuje się bardzo mocnym wycieniowaniem włosów, które są z tyłu krótsze, a na górze i z przodu dłuższe. Takie cięcie optycznie wyszczupla twarz, szczególnie jeśli włosy są utrzymane w lekkim, artystycznym nieładzie.

Angled bob - fryzura, która wyszczupla twarz i zagęszcza włosy

Kolejną propozycją dla kobiet obdarzonych okrągłą twarzą i cienkimi włosami jest modny angled bob - odmiana boba, w której włosy sięgają poniżej linii brody, pasma z przodu są dłuższe, a z tyłu krótsze. To kolejne cięcie, które optycznie wyszczupla twarz, a włosom dodaje gęstości.





Long bob z kurtynką wyszczupla twarz i dodaje włosom gęstości

Fryzjerzy mają w zanadrzu jeszcze jedno modne cięcie, które optycznie odejmuje kilogramów, sprawiając jednocześnie, że włosy wyglądają na grubsze i gęstsze. To cięcie to popularny bob, ale sekret tkwi w tym, by zdecydować się na jego dłuższą wersję z delikatnym cieniowaniem i bardzo modną w tym roku grzywką typu "curtain". Taka grzywka wyszczupla optycznie twarz i podkreśla kości policzkowe, a long bob nadaje włosom objętości i sprawia, że wydają się gęstsze i zdrowsze.

