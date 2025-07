Trzeba zwrócić uwagę nawet na tak prozaiczną czynność, jak smarowanie pieczywa. Masło to produkt o wysokiej zawartości tłuszczu . Jedna łyżeczka dostarcza ok. 75-80 kcal. Łatwo wyliczyć, że codzienne dodawanie masła do kanapek może dostarczać setki kalorii tygodniowo. Tak solidna porcja nie wiąże się jednak z cennymi właściwościami zdrowotnymi czy zapewnianiem wielogodzinnego uczucia sytości.

Szukanie alternatyw dla masła do kanapek pozwoli na lepszą kontrolę nad bilansem kalorycznym, a to z kolei przełoży się na więcej energii w ciągu dnia i szybsze efekty odchudzania. Okażą się sprzymierzeńcami spalania tłuszczu nawet z tak problematycznych miejsc, jak brzuch i uda .

Awokado, zwane także smaczliwką, zalicza się do dość tłustych owoców. Stanowi jednak źródło zdrowych tłuszczów nienasyconych, które wspierają metabolizm i dają uczucie sytości na wiele godzin. Po śniadaniu z awokado najpewniej nie zgłodniejesz aż do obiadu. Co więcej, wśród właściwości owocu wyróżnia się regulowanie poziomu cukru we krwi oraz wysoką zawartość błonnika wspomagającego trawienie i przemianę materii.