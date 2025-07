Co przyniesie czwartek, 17 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Giermek Denarów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą pilną i sumienną, która do miłości podchodzi jak do… matematycznego równania. Stara się dostrzec prawidłowości i odkryć wielką niewiadomą. Czy i ty podchodzisz do uczuć jak do łamigłówki? Przecież ludzie nie są do końca logiczni! W finansach warto przemyśleć dokształcenie się, zrobienie specjalistycznego kursu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 4 Kielichów

W życiu osobistym możliwe będzie uspokojenie, ukojenie. Jeśli niedawno towarzyszyły ci emocjonalne burze, to może jeszcze nie zaświeci słońce, ale przynajmniej odzyskasz równowagę. Warto skupić się na sobie, przemyśleć, czy dana oferta Ci odpowiada. W finansach pozwól sobie na wybredność. Nie musisz chwytać się pierwszej propozycji.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym uciekaj z nieżyczliwego terenu, ile sił w nogach. Ktoś nieustannie Cię ocenia? Nie możesz zrobić niczego dobrego według niego? Nie marnuj energii, by udowodnić, że się myli. Nie uzależniaj swojego poczucia wartości od cudzego kaprysu. Jedyną osobą, wobec której masz zobowiązania, jesteś Ty. W finansach czas rozejrzeć się za nową firmą lub zajęciem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Kapłan

W kontaktach osobistych ktoś może domagać się od Ciebie zabrania głosu, rozstrzygnięcia sporu, opowiedzenia się po którejś ze stron. Masz przy sobie ludzi, którzy sami jeszcze nie zdecydowali, co jest dobre, a co złe. Kierują się wskazówkami z zewnątrz, także Twoimi. W finansach trzeba postępować według litery prawa, trzymać się ustaleń i standardowych procedur.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Świat

W relacjach prywatnych możesz otworzyć się na inność, poznać osobę, która niby nie jest w Twoim typie, a jednak okaże się absolutnie wyjątkowa i nie do zapomnienia. W grę wchodzi także poukładanie spraw z przeszłości, odkrycie ważnej prawdy o przodkach. W finansach możesz zerwać z rodzinną tradycją, dokonać czegoś, czego przed Tobą nie zrobił żaden krewny.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie się odnieść do pewnej przykrej sprawy. Jeśli coś nie daje Ci spokoju, zatruwa życie, to najwyższy czas się tym zająć. Nie udawaj, że nie widzisz problemu, on sam nie zniknie. Ktoś może Cię naciskać, licząc na bezwolność, poddanie się mu. W finansach trzeba będzie nauczyć się współpracować z kimś, za kim nie przepadasz.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych warto oddać się marzeniom. Ktoś wydaje Ci się nudny? Przyziemny? Dopytaj o jego plany na przyszłość, a jeśli się ich wstydzi, to staraj się poznać hobby tej osoby. Może Cię zszokować, jakie niezwykłe światy roztoczą przed Tobą swój czar. W finansach możesz zarobić właśnie na czymś, co wydawało Ci się dotąd zupełnie niepotrzebne.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 10 Kielichów

W kontaktach osobistych możliwe stanie się rodzinne szczęście. Ktoś dojrzewa do założenia familii lub do postawienia najbliższych na pierwszym miejscu. Jeśli masz dzieci, skup się na nich. Zainteresuj się również dobrem rodzeństwa. Możesz dowiedzieć się o sukcesie kogoś, kogo kochasz. W finansach możesz otrzymać większą sumę, dom rodzinny lub przekazać je.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą wrażliwą, delikatną, a przy tym uduchowioną i utalentowaną. Ten ktoś jest pełen dobrych chęci, ale często nie starcza mu energii ani żelaznej konsekwencji. Może nieumyślnie wprowadzić Cię w błąd lub nie dotrzymać obietnicy. W finansach ktoś może pochwalić Twój projekt, pomysłowość, a także uczynność.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 9 Kielichów

W życiu osobistym trudno będzie wprowadzić jakieś zmiany, jeśli otoczenie umościło się wygodnie. Czy masz wrażenie, że tylko Ty wszystkich obsługujesz? Jeśli tak, to… zajmij się sobą. Wyznaczaj granice i daj delikatnie do zrozumienia, że nie musisz być na każde wezwanie. Zrób sobie "wolne" od cudzych potrzeb. W finansach szukaj środowisk, gdzie Twoje pomysły to nowość.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych warto podejmować decyzje, stawiać sprawy jasno, zakreślać granice, wyznaczać zadania. Ktoś może sarkać na twoje "rządzenie się", ale na koniec dnia będzie za nie wdzięczny. Możesz zresztą złagodzić przykry efekt, okazując szacunek, tłumaczyć, że robisz to, dla czyjegoś dobra. W finansach warto zadbać o dobre kontakty z mężczyznami.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z mężczyzną, który zdobył i widział wszystko, a w każdym razie nie da się go łatwo zachwycić. Człowiek ten lubi korzystać z życia, jednak bardzo starannie dobiera sobie kandydatów do najbliższego grona. Trzeba pokazać mu coś nowego. W finansach trzeba będzie wdrożyć innowacje, które szanują środowisko i ludzi.

