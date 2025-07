Pierwsza litera twojego imienia zdradza rąbek tajemnicy o twoim usposobieniu. Jest energetyczną wizytówką twojej duszy. Może wpływać na to, jak reagujesz na różne życiowe sytuacje, jak odnosisz się do innych i jak realizujesz się zawodowo. Rozszyfrowując jej znaczenie, możesz wyruszyć w podróż do samopoznania oraz wykorzystać swoje atuty (a także słabości!) do kształtowania przyszłości.