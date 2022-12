Spis treści: 01 Naturalne czy tradycyjne? Które kosmetyki są lepsze?

02 Naturalne kosmetyki - czy uczulają?

03 Domowe kosmetyki lepsze niż z drogerii? O tym warto pamiętać

04 Domowe kosmetyki - wady i zalety

05 Domowe kosmetyki - proste przepisy na początek

Moda na kosmetyki naturalne trwa w najlepsze. Znajdziemy je nie tylko na półkach w drogerii, bo sami możemy przygotować niektóre specyfiki w naszym domu. Do powstania kremu, maseczki czy peelingu nie potrzebujemy wielu składników - często też znajdziemy je w swojej kuchni. Chociaż to dość czasochłonne zajęcie, może dawać nam sporo satysfakcji.

Naturalne czy tradycyjne? Które kosmetyki są lepsze?

Zdjęcie Coraz więcej osób decyduje się na samodzielne wytwarzanie kosmetyków / 123RF/PICSEL

Naturalne kosmetyki są lepsze niż tradycyjne? Cóż, wokół tego tematu na przestrzeni lat narosło wiele mitów. Można nawet natknąć się na informacje, że kosmetyki tradycyjne zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje, a kosmetyki naturalne i bio są dla skóry bardziej bezpieczne.

Przede wszystkim: sprawdzajmy skład każdego kosmetyku, który mamy zamiar kupić. Jeśli wiemy, że nasza skóra jest wrażliwa i podatna na alergie, zachowajmy szczególną ostrożność przy doborze produktów.

Jak sprawdzić, czy skład kosmetyku jest dobry? W sieci znajduje się wiele aplikacji, które pomogą nam to rozszyfrować. Przed zakupem warto również sprawdzić opinie o danym kosmetyku.

Naturalne kosmetyki - czy uczulają?

Zdjęcie Kosmetyki warto dobierać do potrzeb naszej skóry. Tworząc domowe specyfiki również warto brać je pod uwagę

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dopuszczanych do sprzedaży kosmetyków są takie same dla wszystkich. Jeśli produkt uzyskał certyfikaty kosmetyku naturalnego czy organicznego nie musi oznaczać, że jest dla nas bardziej bezpieczny niż standardowy.

Każdy składnik, nim trafi do receptury kremu czy balsamu, musi przejść odpowiednie badania. Warto wiedzieć, że naturalne kosmetyki pełne roślinnych esencji czy olejków eterycznych również mogą zawierać alergeny. Dlatego wszystkie kosmetyki - nim zostaną dopuszczone do sprzedaży - muszą przejść kontrolę bezpieczeństwa i jakości.

Naturalne kosmetyki również mogą uczulać i nie być tolerowane przez każdy typ skóry. Dlatego ostrożność przy wyborze kosmetyków - czy to tradycyjnych, czy to naturalnych, powinniśmy zachować zawsze.

Niektóre substancje pochodzenia naturalnego mogą wykazywać potencjał alergiczny - należą do nich m.in. olejki eteryczne czy propolis.

Domowe kosmetyki lepsze niż z drogerii? O tym warto pamiętać

Zdjęcie Kosmetyki naturalne ze składników, które znajdziesz w kuchni

Nie istnieje kosmetyk, który można uznać za w pełni dla nas bezpieczny, dlatego tak ważne jest analizowanie składu i wybieranie produktów, które mają niski potencjał uczuleniowy.

Przy tworzeniu domowych kosmetyków również istnieje takie ryzyko - nie wiemy, czy trafimy "w dziesiątkę" i zadowalającą recepturę, a skóra zaakceptuje krem czy maseczkę własnej roboty.

Oczywiście możemy spróbować swoich sił jako domowa kosmetolog i na początek przygotować proste specyfiki. Dobrze jest znać wcześniej wymagania swojej skóry - dzięki temu unikniemy niechcianych podrażnień czy reakcji alergicznych.

Zdarza się, że chęć tworzenia własnych kosmetyków pojawia się wtedy, gdy nie zadowala nas to, co znajduje się na półkach w drogerii. Jeśli sami zrobimy maseczkę czy krem mamy pewność, że nie będzie w niej szkodliwych parabenów czy konserwantów.

Domowe kosmetyki są też sporo tańsze niż te, które znajdziemy w drogerii. Do ich produkcji nie trzeba wielu składników, a wiele z nich znajdziesz w domu. Dlatego tak naprawdę nie musisz wydawać sporo pieniędzy, aby przygotować maseczkę, krem czy peeling.

Nawet jeśli kupisz olejek roślinny o pojemności 100 ml nie zużyjesz go do jednego kosmetyku - możesz przygotować z niego również odżywkę do włosów czy balsam.

Jeśli nasza przygoda z kosmetykami hand made dopiero się rozpoczyna, warto zacząć od prostych przepisów. W sieci znajdziemy ich mnóstwo, ale do niektórych lepiej podchodzić z dystansem - zwłaszcza, jeśli chcemy uniknąć np. nagłej wysypki. Aby przygotować własne kosmetyki, warto korzystać z przepisów zamieszczanych na portalach czy blogach cieszących się dobrą opinią.

Do produkcji domowych kosmetyków będziesz potrzebować kilku rzeczy. W wielu przypadkach możesz korzystać z naczyń i przyrządów kuchennych, ale z czasem mogą ci się przydać szklane zlewki, waga, mieszadełka, pipetki, lejki czy mini mikser.

Domowe kosmetyki - wady i zalety

Zdjęcie W domu można łatwo przyrządzić naturalne kosmetyki. Potrzebujesz tylko czasu i cierpliwości

Produkcja domowych kosmetyków ma swoje zalety i wady. Na pierwszej liście jest przede wszystkim wiedza na temat sposobu wytwarzania kosmetyku, skład i cena. Jeśli komponujemy krem, możemy korzystać z promocyjnych cen w wybranym przez siebie sklepie.

Zaletą jest też to, że możemy stworzyć kosmetyk o właściwościach, jakie chcemy uzyskać. Oprócz tego możemy wykorzystywać wielokrotnie różne opakowania - np. słoiczki. A to też duża oszczędność.

Na liście wad znajduje się czasochłonność tego zajęcia i drobne niepowodzenia, które mogą się pojawiać na początku. Jak już zostało wcześniej wspomniane, nie od razu możemy trafić z recepturą, a niektóre składniki mogą wywołać reakcję alergiczną.

Domowe kosmetyki - proste przepisy na początek

Peeling kawowy do ciała

Zdjęcie Peeling kawowy oczyszcza skórę i jest dostępny za grosze

To jeden z najprostszych i najtańszych domowych kosmetyków. Peeling kawowy do ciała przygotujesz z kawowych fusów, oleju roślinnego i cukru. Wystarczy, że wymieszasz fusy i cukier z olejem (może być arganowy lub nawet rzepakowy). Proporcje możesz dobrać według własnych upodobań. Gotowe! Peeling najlepiej nakładać na wilgotne ciało. I tak, domowe spa mamy w zasięgu ręki.

Mydło glicerynowe

Zdjęcie Mydło glicerynowe możesz przygotować samodzielnie

Mydło glicerynowe nie zawiera sztucznych barwników i detergentów. Jego właściwości sprawiają, że jego stosowanie jest zdrowe dla skóry. Przepis na jego przygotowanie jest prosty, a ty możesz stworzyć naprawdę fantazyjny kosmetyk.

Potrzebne będą:

kostka bazy mydlanej glicerynowej (300 g),

3 foremki silikonowe,

płatki kwiatów,

naturalne barwniki,

alkohol,

olejek eteryczny lub zapachowa substancja,

folia spożywcza,

drewniany patyczek.

Pokrój nożem bazę glicerynową na mniejsze kawałki, a następnie podgrzej ją w mikrofalówce lub umieść w kąpieli wodnej do całkowitego rozpuszczenia. Od czasu do czasu przemieszaj patyczkiem (gliceryna nie może się zagotować). Następnie, do płynnej bazy glicerynowej dodaj 2 krople wybranego olejku zapachowego i odrobinę barwnika. Wymieszaj miksturę. Już teraz możesz dodać do masy płatki kwiatów lub wylać ją do połowy foremki, ułożyć kwiaty i zalać od góry. Jeżeli w masie dostrzeżesz bąbelki z powietrzem, spryskaj je alkoholem. Dzięki temu znikną. Pozostaw mydełka w foremkach do ich zastygnięcia. Proces ten może trwać do kilku godzin - wszystko zależy od wielkości mydła. Gdy baza stanie się twarda, wyjmij swoje wyroby z foremek, a następnie opakuj w folię lub celofan.

Maska do włosów z awokado

Zdjęcie Domowa maska do włosów z awokado odżywi włosy

Maska do włosów z awokado to prawdziwy odżywczy eliksir dla włosów. Wystarczy średniej wielkości dojrzałe awokado, 2-3 łyżki oliwy z oliwek i łyżka soku z cytryny. Możesz dodać również 1 łyżkę olejku rycynowego. Rozgnieć awokado widelcem lub zmiksuj na gładką masę. Dodaj pozostałe składniki i wymieszaj całość. Domową maskę nałóż na włosy i skórę głowy - po 20 - 30 minutach spłucz ją z włosów i zmyj szamponem.

Nawilżający krem do twarzy

Zdjęcie Największą zaletą domowego kremu pod oczy jest kontrola składników, które wykorzystamy do jego przygotowania

Najprostszy krem do twarzy przygotujesz z następujących składników:

30 ml oleju kosmetycznego lub masła Shea,

70 ml hydrolatu z aloesu (może go zastąpić napar z ziół, na przykład rumianku),

kilka kropli gliceryny,

kilka kropli olejku eterycznego,

wosk pszczeli (ok. 5 g).

Odmierzoną ilość oleju lub masła umieść w miseczce. Następnie wstaw miseczkę do rondla z gotującą się wodą. Gdy olej będzie bardzo ciepły, dodaj 5 g wosku pszczelego - mieszaj energicznie do połączenia składników i uzyskania gładkiej konsystencji. Zdejmij rondel z kuchenki, ciągle mieszając składniki. Kolejny krok: wylej gorącą wodę z rondelka i wlej zimną. Dzięki temu temperatura oleju szybciej się obniży i będzie można dodawać kolejne składniki. Gdy osiągnie temperaturę ok. 40 stopni, do uzyskanej konsystencji można dodać kilka kropli gliceryny, olejku eterycznego i witaminy w kroplach. Jeśli krem wystygnie, wymieszaj go energicznie - dzięki temu krem nabierze puszystości. Ostatni krok to przełożenie go do wyparzonego wcześniej słoiczka.

