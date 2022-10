Spis treści: 01 Czym się różni pasta cynkowa od maści?

Cynk to jeden z mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu - wpływa pozytywnie na kondycję włosów, paznokci oraz skóry, pomagając w gojeniu ran, podrażnień i trądziku. To właśnie dlatego u osób borykających się z problemami skórnymi w pierwszej kolejności zaleca się zbadanie poziomu tego pierwiastka w organizmie, a w razie jego niedoborów dobiera właściwą suplementację. Cynk stosować można także zewnętrznie - w postaci maści i pasty cynkowej.

Czym się różni pasta cynkowa od maści?

Czesanie włosów: Czy robisz to dobrze? Pasta cynkowa to tlenek cynku wymieszany z płynem, w którym rozpuszczono inne składniki.

Pasta cynkowa różni się od maści tym, że ma ponad dwukrotnie więcej tlenku cynku niż maść. W paście jego stężenie wynosi 25 proc., w maści cynkowej 10 proc. - pasta cynkowa działa więc zdecydowanie silniej.

Pasta najlepiej sprawdzi się w punktowym stosowaniu np. przy trądziku, a maść w leczeniu dużo większych powierzchni. Dlaczego? W porównaniu do maści cynkowej pastę zdecydowanie trudniej rozsmarować.

Zdjęcie Niech cię nie zwiedzie niska cena. Maść cynkowa naprawdę działa /123RF/PICSEL

Pasta cynkowa z kwasem salicylowym czy bez?

Decydując się na zakup pasty cynkowej, możemy wybrać produkt bez lub z dodatkiem kwasu salicylowego. Ta z kwasem działa jeszcze silniej, więc może podrażniać skórę. Aby tego uniknąć, należy pamiętać, by nie stosować pasty z kwasem salicylowym na rany, ale także skórę pokrytą owłosieniem i u dzieci poniżej 12. roku życia.

Jak działa pasta cynkowa?

Pasta cynkowa znana jest głównie ze swoich wysuszających właściwości - to dlatego polecana jest np. nastolatkom, walczącym z trądzikiem i wypryskami. Działa także: przeciwzapalne i dezynfekująco

goi otarcia

ściąga brzegi rany i odkaża ją.

Ma właściwości matujące i kryjące przebarwienia

Co ciekawe, pasta działa także jak filtr UV, więc często wchodzi w skład kremów przeciwsłonecznych. Niektórzy uważają wręcz, że z powodzeniem może ona zastąpić kosmetyki chroniące przed promieniowaniem.

Pasta cynkowa: Jak stosować i ile trzymać na twarzy?

Zdrowie 5 maści z apteki do 5 złotych. Skuteczna pielęgnacja dla oszczędnych Pastę cynkową stosuje się głównie miejscowo na wypryski i zmiany trądzikowe. Przed nałożeniem pasty na twarz, należy dokładnie oczyścić skórę i osuszyć ją ręcznikiem. Pastę należy stosować raz lub dwa razy dziennie - nakładając taką jej ilość, by zakryć wyprysk.

Pastę cynkową najlepiej stosować jednak na noc, ponieważ nie wchłania się i zostawia białe ślady. W żadnym razie nie nadaje się ona także do stosowania pod makijaż.

Pasta cynkowa z kwasem salicylowym na trądzik i zaskórniki

Pastę cynkową stosuje się głównie w leczeniu zmian trądzikowych. Osusza chore miejsca, działa odkażająco i antybakteryjnie, ale hamuje także rozwój wyprysków u osób, niemających problemów z trądzikiem. Usuwa także zaczerwienienia i przebarwienia potrądzikowe.

Zdjęcie Pastę cynkową nakładać można na zmiany trądzikowe / 123RF/PICSEL

Pasta cynkowa z kwasem salicylowym na opryszczkę

Pastę cynkową z powodzeniem stosować możemy także na opryszczkę. Ta z dodatkiem kwasu salicylowego mocno osusza skórę, odkaża i działa przeciwświądowo. Na zmienione chorobowo miejsca należy nakładać pastę dwa razy dziennie, obowiązkowo na noc - wtedy działa najskuteczniej.

Jak zmyć pastę cynkową?

Najlepiej zmyć ją po prostu wodą z dodatkiem emulsji lub żelu myjącego. Po umyciu można dodatkowo zastosować płyn micelarny, a jeśli pasta schodzi opornie, parafinę lub spirytus mydlany. Na koniec można użyć maści lekko natłuszczającej.

Pasta cynkowa: Od jakiego wieku?

Zdjęcie Pastę cynkową dostać można w aptece / archiwum prywatne

Pasta cynkowa to bezpieczny, naturalny produkt i nie ma większych przeciwwskazań do stosowania jej także u dzieci. Większość źródeł mówi jednak o tym, iż nie należy jej aplikować u dzieci poniżej drugiego roku życia. Pasty cynkowej z kwasem salicylowej nie można natomiast stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Pod żadnym pozorem nie mogą używać jej także osoby uczulone na cynk i kwas salicylowy.

Pastę cynkową dostać można w większości aptek w Polsce. Jej cena waha się między 4 a 5 zł za opakowanie.

