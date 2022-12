Domowe "odsiwiacze" za grosze. Nałóż i odczekaj, a efekt cię zaskoczy

Kiedy pojawiają się pierwsze siwe włosy?

Uroda Takie włosy to zmora wielu kobiet. Pomoże magiczny specyfik za grosze Pierwsze siwe włosy pojawiają się mniej więcej między 35. a 40. rokiem życie. To naturalny proces fizjologiczny, który nikogo nie ominie. Zdarza się jednak, że siwienie rozpoczyna się znacznie wcześniej. Wpływ mają na to nie tylko czynniki genetyczne, ale także m.in. stres, dieta oraz ekspozycja na promienie UV.

Siwienie włosów jest powodowane zanikiem melanocytów, które są odpowiedzialne za obecność pigmentu we włosach. Dochodzi wówczas do znacznie mniejszej syntezy melaniny, a włosy tracą swój kolor.

Zwłaszcza kobiety starają się ukrywać oznaki upływającego czasu i decydują się na pomalowanie włosów. Siwienie można jednak zakryć za pomocą prostych, naturalnych sposobów.

Zdjęcie Kobiety próbują zakrywać siwe włosy za pomocą farb / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Czesanie włosów: Czy robisz to dobrze?

Domowe sposoby na siwe włosy

Domową mieszanką zwalczającą siwe włosy jest napar z rumianku z dodatkiem soku z cytryny. Taką płukankę można zastosować na umyte, wilgotne włosy. Po upływie 20-25 minut wszystko trzeba dokładnie spłukać.

Reklama

W walce z siwymi włosami może pomóc również kawa. Wystarczy pięć łyżek zmielonych ziaren zalać 70-80 mililitrami gorącej wody, odczekać kilka minut i gotowe. Następnie tak przygotowaną mieszankę należy nałożyć na siwe włosy i spłukać po kwadransie.

Zobacz także: Krople żołądkowe na włosy. Jak działają?

Podobnie zadziała czarna herbata. Po przestygnięciu naparu wystarczy dodać do niego odrobinę soli i wykorzystać go jako płukankę do włosów. Nie tylko je przyciemni, ale także doda im blasku.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 206 km do Świąt