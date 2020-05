​Stosuj mleko do pielęgnacji niczym Kleopatra. To naprawdę działa

Egipska królowa Kleopatra słynęła z zamiłowania do upiększających kąpieli w mleku. Dziś wraca moda na mleczne zabiegi pielęgnacyjne. Nic w tym dziwnego - dzięki zawartości białka, witamin i minerałów, mleko wspaniale wpływa na wygląd skóry, zapewniając jej idealną gładkość i nawilżenie.

Zdjęcie Mleko zwierzęce zawiera wiele witamin, minerałów, białek i alfa-hydroksykwasów, które mogą pomóc w nawilżeniu, rozjaśnieniu i wygładzeniu skóry /123RF/PICSEL

Wykorzystywanie mleka w pielęgnacji ma bogatą, wielowiekową tradycję.

- Najwcześniejsze wzmianki o stosowaniu mleka do zabiegów upiększających pochodzą z egipskich rzeźb z 2500 p.n.e. W 1372 r. p.n.e. Nefertiti, żona faraona Echnatona, używała go do robienia maseczek do twarzy na bazie strusich jaj i miodu. Kleopatra z kolei kąpała się w oślim mleku, aby zachować miękkość skór - wyjaśnia w rozmowie z portalem "Nylon" historyczka makijażu Gabriela Hernandez.

Egipcjanki zauważyły, jak zbawienny wpływ na wygląd ma mleko - choć nie wiedziały, z jakiego powodu.

Ów bliskowschodni urodowy sekret powędrował później do Grecji, gdzie, jak wskazuje Hernandez, kobiety chętnie wykorzystywały mleko do przygotowywania rozmaitych zabiegów pielęgnacyjnych. Połączone z miodem i jagodami stawało się naturalnym środkiem odmładzającym, wyraźnie ujędrniając i napinając skórę.

- Mleko zwierzęce zawiera wiele witamin, minerałów, białek i alfa-hydroksykwasów, które mogą pomóc w nawilżeniu, rozjaśnieniu i wygładzeniu skóry - tłumaczy chemik Ron Robinson.

W zależności od tego, jakiego rodzaju mleka użyjemy w swoim domowym spa, możemy oczekiwać rozmaitych korzyści.

- Szczególnie wartościowe jest mleko ośle, gdyż kryje w sobie najwięcej witaminy C - silnego przeciwutleniacza - wyjaśnia dermatolożka Devika Icecreamwala.

Kozie mleko zawiera natomiast bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które zapewniają skórze optymalne nawilżenie. Jest ono polecane zwłaszcza osobom posiadającym cerę suchą i wrażliwą. Mleko, z uwagi na zawartość kwasu mlekowego, intensyfikuje ponadto regenerowanie się komórek, w efekcie czego skóra staje się jaśniejsza i bardziej promienna.