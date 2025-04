To nie tylko smaczny dodatek, ale także produkt bogaty w cenne składniki odżywcze. Buraki, które są jej podstawą, zawierają witaminy A, B1, C oraz kwas foliowy. Regularne spożywanie buraków pozytywnie wpływa na zdrowie - wspomaga układ krwionośny, obniża poziom cholesterolu i pomaga w walce z nadciśnieniem. Sok z buraków zwiększa również poziom tlenku azotu w organizmie, co przyczynia się do lepszego dotlenienia komórek i poprawy wydolności organizmu.

Dodatek chrzanu sprawia, że ćwikła nabiera nie tylko wyrazistego smaku , ale także dodatkowych właściwości prozdrowotnych. Chrzan działa jak naturalny antybiotyk - ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, wspiera trawienie i wzmacnia odporność. Jest także bogaty w witaminę C oraz glukozynolany, które wykazują działanie przeciwnowotworowe. Spożywanie ćwikły z chrzanem to więc nie tylko kulinarna tradycja, ale również doskonały sposób na wsparcie organizmu.

Aby to zrobić, wystarczy przełożyć gotową ćwikłę do czystych, wyparzonych słoików, dokładnie je dociskając. Następnie słoiki szczelnie zakręcamy i umieszczamy w piekarniku nagrzanym do 110 st. C. Powinny tam pozostać przez około 50 minut, co pozwoli na ich skuteczną pasteryzację. Po tym czasie słoiki wyjmujemy, studzimy i przechowujemy w suchym, chłodnym miejscu - mogą tam stać nawet do następnej zimy, zachowując swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze.