Suszenie włosów bez zniszczeń. Jak ujarzmić ciepło i zachować blask?

Suszarka do włosów to jedno z najczęściej używanych urządzeń w codziennej pielęgnacji. Pozwala szybko wysuszyć włosy i nadać im pożądany kształt, ale czy na pewno jest bezpieczna? Wysoka temperatura i nieodpowiednia technika suszenia mogą prowadzić do uszkodzeń struktury włosa, przesuszenia i osłabienia kosmyków. Jak więc suszyć włosy, aby zachowały zdrowy wygląd i blask?